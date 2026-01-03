El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un ataque a varios puntos militares de Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero y aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión fuera del país, junto con su esposa.

Esto sucedió luego de que varios bombardeos sobre Caracas y el despliegue de helicópteros estadounidenses en la madrugada, imágenes confirmadas por medios locales e internacionales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno de Trump y las fuerzas estadounidenses han desplegado un operativo militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, que ha causado al menos 28 bombardeos a lanchas señaladas de transportar droga. Esto generó inquietudes de políticos y analistas.

Al hacer una revisión histórica, esta postura de Estados Unidos, la de intervenir o hacer operaciones militares en otros países, ya había ocurrido varias veces en el último siglo, algo que recientes documentos desclasificados de ese país han evidenciado.

Lee también New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

¿Qué revelan documentos desclasificados sobre intervenciones de Estados Unidos en otros países?

Documentos desclasificados en marzo de 2025 se refieren a la intervención de Estados Unidos en varios gobiernos latinoamericanos en la década de los sesenta, con presencia de agentes de inteligencia o conocimiento de golpes que se estaban gestando.

Por ejemplo, con los informes y cables relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, se dio a conocer la presencia de inteligencia estadounidense en Chile en 1961, e incluso se mencionó que 11 de los 13 funcionarios de la embajada norteamericana en ese país eran agentes encubiertos.

De igual forma, se indica que hubo operaciones de espionaje en varios países de América Latina, sobre todo en México y Cuba. Para 1961, se reportaron gastos en operaciones de inteligencia de Estados Unidos en otros países como Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, e incluso Colombia.

Lee también Vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez está en Caracas, según The New York Times; es la siguiente en la línea de sucesión presidencial

Las intervenciones ha realizado Estados Unidos en América Latina

Según un estudio realizado por John Coatsworth para ReVista, publicación digital de Harvard centrada en asuntos de América Latina, Estados Unidos ha intervenido con éxito 41 veces (17 directas y 24 indirectas) en países de la región entre 1898 y 1994.

En la lista se incluyeron solo los casos en los que la intervención estadounidense causó el derrocamiento del gobierno de turno, intervino en su sistema político o realizó una ocupación en su territorio.

Los documentos desclasificados indican que el gobierno de Estados Unidos utilizó el financiamiento de partidos políticos en Brasil, Chile y Bolivia, la propaganda en Cuba, y el apoyo a golpes militares como parte de sus tácticas para conseguir los objetivos.

Las intervenciones directas sucedieron mediante ocupaciones militares, derrocamientos armados y operaciones encubiertas que alteraron de manera decisiva el orden de cada nación. Cuba es uno de los casos más emblemáticos: tras la guerra hispano-estadounidense (1898-1902), Washington se instaló como potencia ocupante en sucesivas ocasiones, extendiendo su control entre 1906 y 1909, y entre 1917 y 1923.

En el Caribe, los Marines ocuparon a República Dominicana entre 1916 y 1924, y regresaron en 1965 para tomarse Santo Domingo. Entre 1915 y 1934, desembarcaron en Haití. A ese país volvieron a enviar tropas en 1994 para restaurar un gobierno constitucional.

El listado incluye además episodios como el envío de buques de guerra estadounidenses en 1903 para apoyar la separación de Panamá de Colombia y la construcción del canal hasta 1914, y la posterior invasión a ese país en 1989, que terminó en la rendición del dictador Manuel Noriega, condenado después a 40 años por narcotráfico; el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, facilitado por la CIA; la ocupación de Veracruz, en México, en 1914; la intervención armada en Granada en 1983, y las prolongadas ocupaciones y operaciones en Nicaragua durante la primera mitad del siglo XX, así como el respaldo a los Contras que se enfrentaban al gobierno sandinista en ese país entre 1981 y 1990.

Pero también, la Casa Blanca ha intervenido de forma indirecta a través de presiones diplomáticas, apoyos financieros y militares a sectores opositores, operaciones de inteligencia y respaldo explícito a golpes de Estado.

Lee también Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela; exigen liberación de Maduro y paz en el país

En Suramérica se destacan los casos de Brasil en 1964, cuando Washington respaldó el golpe militar que depuso al presidente João Goulart —en algunos documentos solo aparece que la CIA estaba enterada de lo sucedido—, y de Chile en 1973, donde el gobierno de Salvador Allende fue derrocado tras años de financiamiento y coordinación política desde la CIA, influencia que luego se reorientó para apoyar a la oposición contra Pinochet entre 1989 y 1990.

En Centroamérica, Estados Unidos avaló golpes en Guatemala (1963, 1982 y 1983), Honduras (1963), El Salvador (1961, 1979 y 1980) y Nicaragua, donde presionó la salida de Somoza en 1979.

En el Caribe también sucedieron intervenciones indirectas en Cuba, por ejemplo, cuando se favoreció la caída de Gerardo Machado en 1933 y se promovió el ascenso de Fulgencio Batista en 1934. De igual forma sucedió con República Dominicana (1914 y 1963) y Panamá (1941, 1949 y 1969).

Cabe anotar que en los registros históricos hay intervenciones que no fueron del todo exitosas, como el desembarco en Bahía Cochinos (o Playa Girón) en 1961, en el que tropas paramilitares de cubanos exiliados fueron apoyados por el gobierno de Estados Unidos para invadir Cuba y crear un gobierno provisional que reemplazara a Fidel Castro. El hecho fracasó en 65 horas.

El único caso reciente, de este siglo, aconteció en 2004, con el derrocamiento del gobierno de Jean-Bertrand Aristide en Haití: militares estadounidenses sacaron al mandatario fuera del país hacia África. Esta intervención, sin embargo, ha sido catalogada por expertos como una de las acciones que no pueden ser señaladas como decisivas para el cambio del sistema político.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. mcc

Más Información