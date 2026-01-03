Más Información

Progreso, Yucatán.-El inicia 2026 con un escenario de incertidumbre por riesgos en materia de seguridad que afectan la actividad diaria debido a las amenazas vinculadas con la , piratería en altamar y robo de motores en embarcaciones menores.

La situación impacta de forma directa en comunidades costeras donde la pesca sostiene ingresos familiares y cadenas de .

Cooperativas reportaron afectaciones constantes durante los últimos meses y advierten que el problema podría aumentar durante el primer trimestre del año.

Ana María Frías Salazar, presidenta de la Unión de Cooperativas Pesqueras de la zona Centro, explicó que el robo de motores y herramientas reduce la capacidad de trabajo de los pescadores.

Señaló que cada incidente implica gastos que superan los ingresos diarios y obligan a suspender jornadas completas.

La dirigente indicó que muchos trabajadores quedan sin medios para salir al mar.

Esa condición limita la generación de ingresos y retrasa la recuperación económica de las cooperativas.

Frías Salazar señaló que febrero y marzo representan meses de riesgo para el sector.

Inseguridad, piratería y robos acechan al sector pesquero en Yucatán. Foto: Especial.
Durante ese periodo se aplica la veda del mero, especie clave en la economía pesquera regional.

La representante del sector afirmó que la falta de vigilancia favorece la pesca ilegal.

Sin presencia constante de autoridades, grupos dedicados a la captura furtiva ingresan a zonas restringidas y afectan la disponibilidad del recurso.

El sector pesquero solicitó a las autoridades reforzar operativos de inspección y vigilancia.

También pidió acciones que impulsen el consumo local para sostener el mercado durante la veda.

Sobre la piratería en altamar, Frías Salazar explicó que los asaltos ocurren durante las faenas de pesca.

Los agresores despojan a las tripulaciones de equipos, motores y producto capturado.

La líder pesquera señaló que los ataques incluyen agresiones físicas contra los trabajadores.

Foto: Especial
Estas acciones colocan a las víctimas en situaciones que ponen en riesgo su integridad y su vida.

Cooperativas de la zona Centro señalaron que los robos generan pérdidas acumuladas.

Cada embarcación afectada representa menos producto en los muelles y menos ingresos para las familias.

El sector pesquero reiteró el llamado a las autoridades federales y estatales para coordinar acciones y devolver seguridad y certidumbre al sector pesquero de Yucatán.

La petición incluye mayor vigilancia marítima, atención a denuncias y estrategias contra la pesca furtiva.

Los pescadores indicaron que la seguridad en altamar resulta clave para mantener la actividad durante 2026.

