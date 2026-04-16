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La presidenta reaccionó a las aspiraciones de los senadores morenistas , quien pidió licencia en el Senado “para atender la tarea de acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua”, y de , quien iría por la gubernatura de Guerrero si Morena le dice que “falta un lucero”.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que quienes busquen ser candidatos o candidatas tienen que renunciar al gobierno.

“No voy a comentar en particular, pues van a ellos a presentarse, todos son muy buenos. Hay reglas en Morena, ya las conoce todo mundo; ya las encuestas dirán y las propias reglas que ha acordado en su consejo y en su congreso el partido Morena”, dijo la Mandataria federal.

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Al dar a conocer que renunció a la Secretaría de Mujeres para irse a “una tarea especial” en Morena rumbo a las elecciones del próximo año, la titular del Ejecutivo federal mencionó que quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el gobierno de México, “ya debe renunciar”.

“Hasta ahora nadie me ha venido a decir que tiene deseos de acceder a una candidatura”, dijo.

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