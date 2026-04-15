El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que no acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que Morena respete su derecho a buscar la candidatura al gobierno de Guerrero y suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.

De buen humor y hasta en lenguaje cantinflesco, Salgado Macedonio aclaró en entrevista de medios que solo se registrará para competir en la encuesta de Morena si el partido lo llama.

“Lo que determine Morena, si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy, pues si no me dice nada, aquí me quedo. Pero, como decía Freud, la política es como el amor, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy aquí contento y feliz. Pero si me dicen, jálate para acá, yo voy. Si me dicen. Pero si no me dicen, para qué ando de alborotado”, señaló.

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El exalcalde de Acapulco negó que tenga pensado solicitar licencia al Senado para ir por la gubernatura de su estado. “No me estoy retirando. A ver, si me retiro, ¿qué van a decir? La quiere. Si no me retiro, ¿qué van a decir? Que no la quiero. Yo voy a estar aquí, si no me llaman, ¿a qué voy? Yo iré si me llaman. Y, si no me llaman, ¿para qué voy?”, comentó.

Además, rechazó las versiones de que podría buscar la candidatura con el respaldo de alguna otra fuerza política, pues afirmó que es leal a Morena.

“Yo no voy a ningún tribunal, yo no voy a ningún partido, yo no busco la figura de independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar en Morena. No voy a ninguna parte.

🗣️ "Si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy"



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Reveló que ya tuvo una conversación con su colega y compañero senador Saúl Monreal, quien también enfrenta la prohibición de Morena para ser dato a la gubernatura de Zacatecas por ser hermano del gobernador.

“Ya hablé con Monreal, y le dije, aplácate, serénate y relájate como el mango. Si no te toca, tú sigues en Morena, no te andes albortando por otro lado”, señaló.

Félix Salgado dijo que el “nepotismo” aplica en el tema administrativo, no en el electoral, pues quien compite por los votos no está siendo impuesto por ningún familiar titular del poder Ejecutivo.

“Es que es que el nepotismo aplica en lo administrativo, no en lo electoral, porque vas a una elección constitucional, y ahí la ley, la Constitución, te ampara. Y nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, y, si no, que el pueblo nos lo demande”, concluyó.

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