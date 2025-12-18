El gobierno anunció un primer paquete de proyectos con el sector privado por 5 mil 462 millones de dólares (mdd), que se inyectarán entre 2026 y 2028.

Estos recursos equivalen a 100 mil millones de pesos o 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hay 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica por 3 mil 320 megawatts (MW) en generación y otros mil 488 MW en almacenamiento, que requerirán de 4 mil 752 mdd.

Adicionalmente, está el contrato para la construcción de la Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, por 710 mdd, la cual iniciará la tercera secuencia la siguiente semana y una cuarta en 2026.

Analistas consultados por EL UNIVERSAL opinan que el gobierno se abrió a la inversión privada para tener la suficiente energía ante la creciente población e industrialización, ya que en años los problemas en el balance energético provocaron apagones y restó confianza para invertir en el país.

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, presentó más proyectos públicos de gas natural.

“Desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que hemos anunciado ya con anterioridad”, indicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Iniciaremos con los proyectos de generación. Estos proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que podamos contar con capacidad suficiente y confiable; fortaleciendo la generación de la propia CFE, nos permite reducir riesgos operativos y dar una mayor estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional”, agregó.

Rápida asignación

La urgencia se refleja en la rapidez en la que el gobierno concretó los acuerdos con el sector privado.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que en lugar de adjudicar en ocho meses, el proceso tomó 2.5 meses.

“Tratamos de conjuntar lo mejor de la parte del gobierno y también lo mejor de la parte de la iniciativa privada. Y se hizo un grupo de análisis técnico donde estaba la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, la CFE y todas las autoridades que se involucran y que tenían que ver con el proceso”, declaró este miércoles.

“Se trató de un proceso sumamente cuidadoso, imparcial, alineado con la planeación, que dio como resultado 20 proyectos en diversas regiones del país que están listos para desarrollarse con todo lo que deben de cumplir”, dijo.

Este paquete consiste en 15 proyectos fotovoltaicos con capacidad de 2 mil 471 MW y cinco de energía eólica que aportarán 849 MW, dando un total de 3 mil 320 MW de generación de energía eléctrica y mil 488 MW de almacenamiento, dado que son de energía renovable.

Estos proyectos están en 11 estados: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.

En conjunto, se estima que 19% de los proyectos entrarán en vigor en 2027, y 78% arrancarán en 2028.

Sin embargo, la convocatoria de proyectos tuvo menos éxito del esperado, ya que originalmente se estimaron instalaciones por 6 mil MW, por lo que el gobierno va a lanzar un segundo proceso.

“Por instrucciones también de la Presidenta, estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero, porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada, donde todos ganemos: la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo también de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país”, añadió González Escobar.

El gobierno no ha dado a conocer a los ganadores de los proyectos privados del primer concurso.

La incertidumbre pasa factura

Para Carlos Flores, experto en energía, los resultados por debajo de lo esperado se dieron por la incertidumbre desde 2018 y estigmas que comenzaron el sexenio pasado.

“El gobierno y las autoridades del sector esperaban casi el doble de lo que fue anunciado, pero parecen olvidar que venimos saliendo de seis años de bloqueo a la inversión privada, de restricciones y de darle prioridad a la CFE al margen de la ley”, indicó en entrevista.

“Eso creó tensión y desconfianza por parte de las empresas, lo que a la fecha no ha sido completamente subsanado, y menos cuando algunos proyectos ya construidos siguen detenidos, ya sea por requerimientos técnicos o de interconexión, es decir, persiste el intento de bloqueo por parte de CFE”, dijo.

Sin embargo, ve positivo que se implementen mecanismos para la participación privada.

El socio de la consultora P21Energía, Víctor Ramírez, opinó que la adjudicación es positiva, ya que se trata de proyectos en los sitios de mayor déficit energético.

“Para ser un tiempo tan corto el de la convocatoria, tienen un buen monto y porcentaje de adjudicaciones. Veo al gobierno con mucha necesidad de la iniciativa privada, tan es así que tendrán la segunda convocatoria en enero”, comentó.

“El Estado busca participar de formas distintas a CFE. ¿Es una aceptación tácita de que CFE podría no ser la herramienta más adecuada?”, cuestionó.