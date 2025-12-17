Esta tarde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dará a conocer la firma de un mega contrato para la construcción de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco Secuencia III por unos 350 millones de dólares.

Se trata del procedimiento de adjudicación por invitación restringida en el Sistema de Contratación de Esquema Especial de la misma empresa del Estado.

Luego de la publicación de propuestas, tres de las cuatro ofertas fueron eliminadas.

Las proposiciones de los consorcios conformados por Entia De México, S.A. De C.V.; Ingeniería Eléctrica Y Control Instrumental, S.A. De C.V.; y Prodiel Proyectos De Instalaciones Eléctricas, S.L. así como la de Servicios & Soluciones Electromecánicos, S.A. De C.V.; con China Energy International Group Company Limited México, S. De R.L. De C.V. ; China Energy Engineering Group Anhui No. 2 Electric Power Construction Co., Ltd.; y China Energy Engineering Group Zhejiang Electric Power Design Institute Co., Ltd. Fueron eliminadas.

También fue desechada la propuesta de Motores E Ingeniería Mexmot, S.A. De C.V.; Powerchina International Group Limited; Powerchina Jiangxi Electric Power Construction Co., Ltd

Finalmente, la propuesta que quedó luego de las evaluaciones técnicas fue la del consorcio agrupado por Eléctrica Aselco S.A. De C.V.; Epic Electric S De R.L. ; Grupo Profrezac S.A De C.V; y Enersave Wire And Cable S. De R.L. De C.V.

En la conferencia matutina este miércoles, la directora general de la Comisión Federal De Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, recordó que las primeras dos fases o las secuencias iniciaron operaciones en el pasado abril del 2023 y septiembre 2024, respectivamente.

En la conferencia con Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una línea de tiempo de las fases 3 y 4, destacando que se encuentran en etapas muy avanzadas de respectivos procesos administrativos.

Y estos dos proyectos representan en su conjunto una capacidad de 580 megawatts y una inversión estimada de 710 millones de dólares, equivalente a 13 mil 277 millones de pesos.

“Particularmente, refiriéndome a la fase 3, iniciaremos ya su construcción la próxima semana. Y la cuarta fase, como ahí lo mostramos en la línea de tiempo, ya tiene programada iniciar en febrero del 2026, contando con calendarios claros de licitación, contratación y ejecución”, señaló la funcionaria.

Con estas fases, la CFE concluirá el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, alcanzando una capacidad total de mil megawatts.

Este complejo generará suficiente energía eléctrica limpia para iluminar toda una ciudad del tamaño de Guadalajara, de Mérida o del estado de Baja California. Con esto también se logra evitar más de un millón de emisión de toneladas de CO2 al año, dijo Emilia Calleja Alor.

Se tiene programado que hoy a las 19 horas se publique al ganador que sería la única empresa con una propuesta técnicamente solvente, a decir de la CFE, y que también participó y perdió en lo que fue el techo de paneles de la central de abastos de la Ciudad de México.

