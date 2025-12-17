Más Información

La revocación de la licencia para operar de la casa de bolsa Vector no fue por los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, aclaró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ().

En un comunicado, informó que fue a petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre de 2025.

Aseguró que por esa razón la determinación adoptada por los socios de dicha casa de bolsa obedeció exclusivamente a sus intereses.

Por lo tanto, negó que tenga relación con las medidas adoptadas por la .

En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero.Foto: Especial
Detalló que la solicitud para revocación fue presentada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 1 de diciembre pasado, misma que fue debidamente integrada y cumplía formalmente con los requisitos legales y documentales previstos en la normatividad aplicable.

Posteriormente, indicó, el 2 de diciembre la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que desde el punto de vista legal, financiero y operativo resultaba procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización otorgada a la entidad financiera.

