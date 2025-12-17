El gigante tecnológico Oracle perdía cerca de un 5% en Wall Street este miércoles tras conocerse que Blue Owl Capital, su principal socio financiero para construir un nuevo centro de datos en Michigan, decidió no respaldar el proyecto, valorado en 10 mil millones de dólares.

Oracle planea construir un centro de datos de más de 1 gigavatio en Saline Township, Michigan, para apoyar a OpenAI y su infraestructura de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el proyecto ha generado inquietud entre los inversores por su alto costo y la deuda asociada.

En ese sentido, el diario británico Financial Times informó hoy de que Blue Owl Capital no proporcionará financiación para ese proyecto, mientras que Oracle respondió en un comunicado que las negociaciones para conseguir capital siguen en curso pero con otros socios.

Las acciones de Oracle ya cayeron más de un 10 % la semana pasada en Wall Street, ampliando un retroceso de más del 40 % desde septiembre.

Oracle explicó que su socio de desarrollo Related Digital ha encontrado otro socio de entre "un grupo competitivo de opciones", y que las conversaciones avanzan "según lo previsto" para "garantizar el respaldo financiero necesario para la construcción y operación" del centro.

Sin embargo, los inversores han interpretado la salida de Blue Owl Capital como una señal de riesgo, provocando que las acciones de la tecnológica bajaran un 4.97% durante la mañana de este miércoles.

Las acciones de Oracle ya cayeron más de un 10% la semana pasada en Wall Street, ampliando un retroceso de más del 40% desde septiembre, en medio de crecientes dudas sobre la sostenibilidad de su agresiva estrategia en inteligencia artificial y por el elevado endeudamiento ligado a la expansión de su infraestructura en la nube.

Las acciones de Oracle, que en septiembre superaban los 340 dólares por título, cotizan este miércoles a 179,30 dólares, borrando cerca de 250 mil millones de dólares de capitalización bursátil y reflejando la incertidumbre sobre la capacidad de la compañía de convertir sus inversiones en IA en ingresos tangibles.

