En medio de la temporada navideña, el municipio mexiquense de Tultepec restringió, desde hace varias semanas, los horarios para que puedan circular los transportistas con carga de 30 centros de distribución o paradores ubicados en dicha localidad, lo que, principalmente afecta a Amazon y Mercado Libre.

Alrededor de una decena de cámaras y asociaciones pidieron al gobierno del Estado de México intervenir para recuperar la libre circulación que se interrumpió porque el municipio argumentó que los camiones afectaron las condiciones de las vialidades de ese municipio.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, explicó que en dicho municipio operan las dos plataformas digitales más grandes, lo que pudiera interrumpir las entregas de productos, de paquetería, alimentos y bebidas de diferentes empresas.

Lee también Aviación mexicana duplicará su tráfico de pasajeros para 2044, prevé Airbus

El gobierno municipal de Tultepec decidió desde el 13 de noviembre pasado no permitir el libre tránsito a los camiones, pero hace unos días cambiaron la decisión para permitir la movilidad entre las 10:00 pm y las 4:00 am, sin que hasta la fecha se inicien las mesas de diálogo.

Agregó que el presidente municipal quiere arreglarlo con cada empresa, “lo que suena a que vas por tu regalo de Navidad”.

Una decena de cámaras y asociaciones pidieron al gobierno del Estado de México intervenir para recuperar la libre circulación que se interrumpió porque la alcaldía de Tultepec. Foto: Freepik.

Piden abrir dialogo entre empresas y municipio

En conferencia de prensa, Malagón Barragán comentó que debiera abrirse el diálogo con todos los corporativos que tienen Centros de Distribución en ese municipio, en el que participen todos y se atienda el tema de la reparación de calles que es el motivo por el que el gobierno municipal dijo cerraron la circulación.

El hecho de que “el municipio ha establecido medidas que limitan la circulación del transporte de carga, posteriormente acotadas a un horario exclusivamente nocturno, sin que se haya desarrollado un proceso amplio de diálogo ni la construcción de soluciones integrales” provoca un impacto a las cadenas productivas y logísticas, provocando disrupciones en el suministro de alimentos, insumos y mercancías esenciales, así como un incremento en los costos operativos y riesgos de incumplimiento en entregas.

Por ello, varias cámaras hicieron “un llamado respetuoso para que, en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezca la coordinación entre el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Tultepec, con el objetivo de revisar y replantear las medidas adoptadas, privilegiando soluciones equilibradas que permitan la convivencia ordenada entre la actividad productiva y la vida comunitaria”.

Además de la Concamin, otras de las Cámaras que se sumaron al llamado fueron la Canaintex (Cámara Nacional de la Industria Textil) , Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga), Mexbeb (Asociación Mexicana de Bebidas), y la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc