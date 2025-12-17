El tráfico de pasajeros vía aérea se duplicará en México al pasar de 103.5 millones de pasajeros en 2024 a 215.6 millones en 2044, un crecimiento de 108%, según estimaciones del fabricante de aviones Airbus.

De acuerdo con la Previsión Global del Mercado 2025-2044 de Airbus, este crecimiento estará impulsado por la expansión económica, una clase media en ascenso y una mayor conectividad nacional e internacional.

Asimismo, se espera que la frecuencia de vuelos aumente, elevando los viajes per cápita de 0.6 a 1.2.

Airbus estima que el tráfico internacional tenga un crecimiento de 60%, en los próximos 20 años. Foto: Freepik

La demanda se mantendrá sólida en todos los sectores, siendo los segmentos de viajes domésticos y regionales los que registren el aumento más pronunciado.

Para acompañar este crecimiento en la demanda, se prevé que la flota de aviones comerciales necesaria para servir a México, considerando operadores locales y extranjeros, crecerá un 64%, con los aviones de pasillo único liderando el volumen.

Airbus estima que el tráfico doméstico experimentará el mayor crecimiento con un alza de 148%, seguido por el tráfico regional con un aumento de 146% y el tráfico internacional con un crecimiento de 60%, en los próximos 20 años.

