Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

La amanece este día con un ligero retroceso frente al , manteniendo sus niveles por debajo de los 18 pesos mexicanos, de acuerdo con Bloomberg.

El se cotiza hoy miércoles en 17.98 pesos por dólar, registrando una depreciación de 0.06%.

En tanto, el Índice Dólar, que mide el valor de la moneda de Estados Unidos frente a las principales divisas el mundo, reporta un avance de 0.41%.

Previo a las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EU, el billete verde sube frente a sus principales socios comerciales.

El tipo de cambio se cotiza en 17.98 pesos por dólar, registrando una depreciación de 0.06%. Foto: iStock
Para este 17 de diciembre, la tasa de cambio se ubica en 17.95 pesos mexicanos, de acuerdo con lo publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los principales bancos en México cotizan el precio del dólar a la venta en:

  • Banamex: 18.41 por dólar
  • BBVA México: 18.24 por dólar
  • Banorte: 18.25 por dólar
  • Banco Azteca: 18.60 por dólar
