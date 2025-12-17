El dólar bajó por sexta jornada consecutiva, mientras el petróleo pisó el nivel más bajo desde 2021.

El tipo de cambio tocó 17.93 pesos por dólar durante momentos del martes y acabó sobre 17.97, el menor cierre desde julio del año pasado.

La paridad acumula una apreciación de 13.7% o 2.85 pesos en lo que va de 2025, según negociaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El dólar se debilitó ante la mayoría de principales monedas mientras los inversionistas fortalecieron sus apuestas de más bajas en la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) en 2026, dijeron analistas de Banorte.

En su opinión, ayer el principal catalizador del mercado fue el reporte del Departamento del Trabajo de EU, cuyas cifras reflejaron una moderación adicional del mercado laboral, con la creación de 64 mil plazas en noviembre, tras la pérdida de 105 mil puestos en octubre, en medio de una fuerte contracción del empleo en el gobierno federal. La tasa de desempleo llegó a 4.6% y fue su mayor registro desde 2021.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, expuso que este año diversos factores han llevado a una fuerte depreciación del dólar contra el resto de las monedas a nivel global, destacando la perspectiva de baja de tasas, la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en Estados Unidos y las dudas sobre su sostenibilidad, así como los constantes ataques a la autonomía de la Fed.

Hacia delante, ve una ligera depreciación adicional del dólar contra las principales divisas.

“El superpeso parecería estar regresando y ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 para diciembre y 18.7 al cierre de 2026”, señaló.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, destacó que la Fed llevó a cabo el lunes una inyección grande de liquidez a la economía de Estados Unidos, lo que junto con datos económicos en ese país, debilitan al dólar y fortalecen a las demás divisas, incluyendo al peso.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.41 pesos en ventanillas de Banamex, cuatro centavos por debajo del lunes.

Pemex dio a conocer el martes que vendió el barril de petróleo en 51.55 dólares y fue el menor precio desde enero de 2021.

Analistas de Banamex explicaron que la caída se debe principalmente a la política de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados(OPEP+) de elevar la producción diaria y de los avances en las conversaciones de un acuerdo de paz sobre la guerra de Ucrania.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió ayer 1.7% y cerró en 63 mil 231 puntos. Con este movimiento, arrastra una pérdida en diciembre 0.6% y acumula una ganancia de 27.7% en lo que va de 2025.