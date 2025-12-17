Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Nueva York.- Warner Bros Discovery recomendó a los accionistas rechazar una oferta de adquisición de Paramount Skydance, afirmando que una oferta rival de Netflix será mejor para los clientes.

“Creemos firmemente que la unión de Netflix y Warner Bros. ofrecerá a los consumidores más opciones y valor, permitirá a la comunidad creativa llegar a más público con nuestra distribución combinada y alimentará nuestro crecimiento a largo plazo.

"Hicimos este acuerdo porque su amplio portafolio de franquicias icónicas, su extensa biblioteca y sus fuertes capacidades de estudio complementarán, no duplicarán, nuestro negocio existente”, indicó el Consejo de Administración de Warner Bros en un comunicado.

Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechacen el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros.

Paramount está ofreciendo 30 dólares por acción de Warner frente a los 27.75 de Netflix.

Paramount, Warner Bros y Netflix. Fotos: Redes sociales de las empresas

Recomendación de rechazar contraoferta de Paramount no es definitiva

La oferta de Paramount no está completamente descartada. Aunque la carta del miércoles a los accionistas significa que la oferta de Paramount no es la preferida por la junta de Warner Bros., los accionistas aún pueden decidir ofrecer sus acciones a favor de la oferta de Paramount por toda la compañía, incluyendo las gigantes de la televisión por cable CNN y Discovery.

A diferencia de la oferta de Paramount, la propuesta de Netflix no incluye la compra de las operaciones de cable de Warner Bros. Una adquisición por parte de Netflix, si es aprobada por los reguladores y accionistas, se cerrará sólo después de que Warner complete la separación previamente anunciada de sus operaciones de cable.

Paramount ha afirmado que hizo seis ofertas diferentes que la dirección de Warner rechazó antes de anunciar su acuerdo con Netflix el 5 de diciembre. Solo después de eso llevó su oferta directamente a los accionistas de Warner.

Más allá de la luz verde de los accionistas, ambas ofertas de adquisición enfrentan un tremendo escrutinio regulatorio. Un cambio de propiedad en Warner remodelaría drásticamente la industria del entretenimiento y los medios, impactando la producción cinematográfica, las plataformas de streaming para consumidores y, en el caso de Paramount, el panorama de noticias.

Los críticos del acuerdo con Netflix dicen que combinar la enorme compañía de streaming con HBO Max de Warner le daría un dominio abrumador del mercado, mientras que el servicio de streaming Paramount+ es mucho más pequeño.

“Esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo, incluso cuando comenzamos el negocio de streaming”, dijo Warner Bros. en una presentación de valores el miércoles. “Nuestra postura entonces y ahora es la misma: vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin”.

Las ofertas de Netflix y Paramount han generado alarma por lo que podrían significar para la producción de cine y televisión. Mientras que Netflix ha acordado mantener las obligaciones contractuales de Paramount para los estrenos teatrales, los críticos han señalado su modelo de negocio pasado y su dependencia de los lanzamientos en línea. Sin embargo, Paramount y Warner Bros. son dos de los “cinco grandes” estudios fundacionales que quedan en Hollywood hoy.

El intento de Paramount de comprar las redes de cable y el negocio de noticias de Warner también pondría a CBS y CNN bajo el mismo techo. Además de acelerar aún más la consolidación de medios, eso podría plantear preguntas sobre cambios en el control editorial, como se vio en CBS News tanto antes como después de la compra de 8 mil millones de dólares de Skydance de Paramount, que completó en agosto.

Trump y la venta de Warner Bros

El presidente Donald Trump ya ha sido vocal sobre su futura participación en el acuerdo, indicando que la política jugará un papel en la aprobación regulatoria.

Trump dijo anteriormente que el acuerdo de Netflix “podría ser un problema” debido al potencial de un control desproporcionado del mercado. El presidente republicano también tiene una relación cercana con el fundador multimillonario de Oracle, Larry Ellison, el padre del CEO de Paramount, cuyo fideicomiso familiar también respalda fuertemente la oferta de la compañía para comprar Warner.

Affinity Partners, una firma de inversión dirigida por el yerno de Trump, Jared Kushner, declaró anteriormente que invertiría en el acuerdo de Paramount, también. Pero el martes, la firma anunció que se retiraría de la oferta.

