Más Información

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

La empresa francesa Alstom ganó la licitación de la construcción de los 47 trenes de pasajeros con una oferta al gobierno federal de 20 mil 171 millones de pesos, con incluido, de acuerdo con el acta del fallo de dicha licitación pública.

Además, tuvo una oferta inferior a la de 24 mil 366 millones de pesos que la firma española ofreció.

No obstante, la evaluación técnica Alstom tuvo una oferta menor en la que reunió 48.78 puntos de 65 posibles, mientras que CAF tuvo 52.32 unidades.

Lee también

La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive tuvo una propuesta técnica de 41.43 puntos.

Por otro lado, en la licitación para la Adquisición de 47 trenes DMU de pasajeros equipados con ERTMS, que incluya: puesta en servicio, mantenimiento y equipamiento de talleres, para los tramos de México - Querétaro, Querétaro - Irapuato Y Saltillo - Nuevo Laredo, el gobierno dio prioridad a lo técnico.

En el aspecto económico, Alstom tuvo 35 puntos de los 35 posibles por tener una menor oferta económica.

Lee también

Estos trenes de pasajeros responden a los proyectos de transporte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que atrajo del gobierno previo de Andrés Manuel López Obrador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]