Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que en el marco de la recuperación de y proyectos ferroviarios, se han pagado 5 mil millones de pesos, tanto a pequeños propietarios y ejidatarios.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de octubre en , Vega refirió que “este dato se mueve en el mismo día”.

“Hasta el día de hoy se han pagado 5 mil millones de pesos, tanto a pequeños propietarios como a ejidatarios, pero este dato se mueve incluso en el mismo día en función de los resultados y los acuerdos”, mencionó.

Apuntó la titular de Sedatu que por seguridad de las personas no se puede detallar el mecanismo.

La presidenta dijo que para evitar especulaciones o “alguna subjetividad de quien realiza el trabajo de consenso con las comunidades”, participa el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

“Ellos hacen avalúos de cuánto vale el metro cuadrado, y no se puede pagar más de lo que establece el Indaabin”, dijo la Presidenta.

