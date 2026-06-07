La serie que se prepara sobre Julia Pastrana, la chica que en el siglo XIX le llamaron “mujer mono” o la “dama babuino” por el vello que cubría todo su cuerpo, la mostrará como una persona contradictoria, como cualquier ser humano, sin caer en el romanticismo.

Eso dice Rafa Lara, realizador de la producción que espera salida a través de Disney+ durante el otoño próximo y que lleva en el rol protagónico a Fátima Molina (Papás por encargo y Te acuerdas de mí).

Pastrana poseía una buena voz y llegó a cantar en Broadway, pero empresarios se aprovechaban de su físico para hacer negocio, convirtiéndola en una atracción en espectáculos de México, EU y Europa incluso después de muerta, pues su cuerpo fue momificado al lado de su bebé.

“Sin spoilear, pero se va a ver a un personaje humano, contradictorio, no maniquea y en ese sentido la gente creo va a notar a alguien que pasó por cosas fuertes”, comenta Lara.

El realizador ya es un viejo conocido en Disney, pues ahí se estrenó la serie Pancho Villa: el Centauro del Norte.

Hasta ahora, poco se ha filtrado en imágenes de la manufactura de Pastrana. Una única fotografía, con los personajes a bordo de un barco y un tanto lejana, es la que ha circulado.

“Puedo decir que la producción es acorde a lo que se debe manejar, chiquita e íntima (en personajes), pero también que se vea donde es necesario”, expresa.

La increíble historia de Julia Pastrana, título por ahora de la serie, se filmó en locaciones de España, llevando en el elenco, entre otros, a Eduardo Noriega (Tesis y El espinazo del diablo), Cristo Fernández (Ted Lasso), Damián Alcázar (La ley de Herodes), Miguel Rodarte (Sierra Madre), Ginés García Millán (¿Qué pasó con Sara?), Itzan Escamilla (El ministerio del tiempo) y Esther Acebo (La casa de papel).

La sinopsis oficial de Disney señala que la serie sigue a la artista desde que era exhibida como una rareza, hasta el momento en que decide aprovechar la atención que despierta su apariencia física para que el mundo escuche su voz y termine por conquistarlo.

“Es la historia de una artista que supo encontrar en el escenario su lugar en el mundo y en el arte, su libertad”, se lee en el comunicado oficial.

En su momento, Molina, la protagonista, detalló que para el personaje requería de tres horas de maquillaje diario y, una más, para quitar todo. El personaje requería que cantara y, afirma Lara, la actriz lo hizo bien.

“Claro que canta, ya lo verán, fue una buena decisión llevarla”.

Pastrana permaneció en Noruega una vez muerta y su cuerpo estuvo hasta los 90 en el sótano del Instituto de Medicina Forense de Oslo, del cual salió tras la presión ocasionada por un artículo de prensa y enviado al Instituto de Ciencias Médicas Básica de la universidad local.

Hace casi una década fue repatriado a Sinaloa, su estado natal.

La serie es producida por BTF Media teniendo a Miguel Ángel Fox como showrunner, así como Ricardo Coeto, Francisco Cordero y Frank Ariza en la producción ejecutiva.

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