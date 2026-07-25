Para representar a México en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Alan Montemayor alternó sus prácticas con la venta de barritas naturales para solventar los costos que implican los deportes ecuestres.

Ahora, en Santo Domingo, República Dominicana, México busca conquistar su tercer título consecutivo en el medallero.

Montemayor Stoeckel confía en que este será un capítulo en la historia deportiva que quiere escribir junto a Toná, su caballo.

“Quiero tratar de aprender lo más que pueda de esta competencia porque, al final de cuentas, espero que este sólo sea nuestro primer Centroamericano y que tengamos muchísimos más campeonatos de este calibre. Ya sea un Panamericano, unos Olimpícos o hasta un Mundial”, aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

En el inicio del ciclo olímpico, Montemayor reconoció que uno de los principales retos será no dejarse llevar por las expectativas que genera representar a México: “Mi prioridad siempre será mi caballo. Siempre haré lo posible para que él esté bien.

“Sentir que, porque llevo la bandera de mi país, quiero demostrar algo. Si llego con esa mentalidad, eso me va a matar.

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