Manuel Carrasco, cantautor español que se hizo conocido hace 24 años cuando participó en la segunda edición de Operación triunfo explora los conflictos mundiales en su más reciente disco, Pueblo salvaje I.

Es un álbum doble en conjunto con su antecesor, Pueblo Salvaje II, ya en plataformas, en el que decidió retomar varios sonidos del mundo entre flamenco, rumba, salsa, reggaetón y balada, sonidos con los que buscó crear un material de reconexión.

“Con lo que somos verdaderamente, y que el ruido de fuera no nos gane la partida continuamente”, expresa.

Los conflictos sociales del mundo también fueron una de las inspiraciones del español para crear algunas de sus canciones como “La humanidad”, que escribió mientras en las noticias se habla del conflicto existente en Palestina.

“Escribí esa canción cuando estaba el conflicto de Palestina con Israel. Me dolía mucho, me sigue doliendo y me duele lo que pasa en el mundo, en la vida. Si a eso le sumamos que hay gente inocente, sobre todo niños y niñas, pues evidentemente salen canciones como esta”, explica Manuel a EL UNIVERSAL.

“El disco es una apuesta por la humanidad y porque todos, aunque sea un poquito dentro de nuestra pequeña parcela, podemos hacer algo, un pequeño gesto con alguien al cruzar la calle, cualquier cosa. Tenemos que creer en eso, en que los pequeños gestos harán grandes cambios en la vida, no podemos tirar la toalla”.

Pide alzar la voz por el mundo

En una actualidad en la que parece que el mundo entero está atravesando por conflictos, Carrasco considera que, en gran parte, es debido a que, pese a haber más gente buena, los malos logran hacer más ruido mediático.

Esto sin dejar de lado o minimizar las problemáticas que existen en todas las esferas sociales, ante las cuales insta a su público a no quedarse callados, a continuar exigiendo justicia y a seguir evidenciando los malos tratos.

“Tenemos que revelarnos, alzar al amor. El mundo no se puede callar, tenemos que seguir denunciando, hablando, cantando, gritando y apostando por un mundo mejor”.

Respecto a los recientes desencuentros entre México y España por las disculpas históricas relacionadas con la Conquista, Manuel considera que no vale la pena enfrascarse en debates que, a su juicio, carecen de sentido.

El cantante cree que este tipo de “juegos” suelen servir más a intereses políticos y a desviar la atención de los asuntos realmente importantes. Desde su experiencia de vida, sostiene que no se trata de un conflicto entre pueblos, por lo que invita a centrar la atención en causas que ayuden a construir un mundo más solidario.

“Creo en un mundo donde las personas seamos empáticas con el que menos tiene, al final la vida es una lotería, uno no elige dónde nace y uno cuando tiene una menor posición, pues tiene la obligación moral de ayudar en lo posible,”.

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