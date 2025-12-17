Más Información

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

La empresa de servicios inmobiliarios JLL informó que Ernesto Rodríguez se ha incorporado a la firma como .

El nombramiento fortalece la posición de JLL en uno de los mercados de bienes raíces comerciales más dinámicos de y posiciona a la firma para capitalizar oportunidades de crecimiento significativas en la región.

Rodríguez tendrá su base de operaciones en las oficinas de JLL en la Ciudad de México y reportará al director general de Consultoría de Arrendamiento de las Américas, John Gates.

Lee también

Rodríguez tiene más de 25 años de experiencia en el con profunda experiencia en los sectores industrial, oficinas, comercial y ventas de inversión.

Se incorpora a JLL proveniente de MRP, donde recientemente se desempeñó como director general de la división industrial, liderando importantes iniciativas de despliegue de capital y esfuerzos de captación de fondos.

"El nombramiento de Ernesto representa un momento crucial para JLL México. Su liderazgo comprobado y profundo entendimiento del mercado continuará fortaleciendo nuestra posición e impulsando los ingresos", dijo John Gates, CEO de Consultoría de Arrendamiento de las Américas de JLL.

"Su capacidad para construir equipos de clase mundial e impulsar transacciones complejas y de alto valor asegurará nuestro éxito continuo en entregar resultados excepcionales a nuestros clientes a lo largo del diverso panorama de bienes raíces comerciales de México".

Sector inmobiliario mexicano. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Sector inmobiliario mexicano. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Trayectoria de Ernesto Rodríguez

La trayectoria de Rodríguez incluye numerosos logros ejecutivos en mercados de capital y ventas de inversión.

Durante su permanencia en CBRE como director de Mercados de Capital para México, construyó y lideró el equipo de mejor desempeño en el país, cerrando más de 100 transacciones con un valor aproximado de 6 mil millones de dólares.

"Estoy emocionado de incorporarme a JLL y liderar este excepcional equipo de profesionales en todo México.

Lee también

“El mercado presenta enormes oportunidades de crecimiento, y espero trabajar con nuestro equipo para entregar soluciones innovadoras y valor excepcional a nuestros clientes mientras fortalecemos y construimos la posición de JLL en el mercado", dijo Rodríguez.

Rodríguez tiene la Licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]