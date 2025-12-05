Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

México vs Sudáfrica, se repite la inauguración del Mundial 2010; así lo recuerda Javier Aguirre

México vs Sudáfrica, se repite la inauguración del Mundial 2010; así lo recuerda Javier Aguirre

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Cuernavaca, Mor.- En el segundo día del se presentó la tercera edición de Hecho en México-Mentes en Acción con especialistas que aportaron visión estratégica y experiencia empresarial, entre ellos , artista, empresario y CEO de Equinoccio Récord; Rodrigo Herrera, presidente de Genoma Lab y Deborah Dana, directora general de Etsy México y fundadora de Canasta Rosa.

El encuentro, presidido por el secretario de Economía del Gobierno de México, , conoció ocho proyectos innovadores provenientes de México, Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú.

Concluye InnovaFest LATAM impulsa Mentes en Acción; destacan proyectos mexicanos de alta tecnología. Foto: Especial.
Concluye InnovaFest LATAM impulsa Mentes en Acción; destacan proyectos mexicanos de alta tecnología. Foto: Especial.

Entre los desarrollos que destacaron se encuentran Olinia, mini vehículos eléctricos mexicanos de bajo costo para transporte público y privado; Taruk, primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México; Horizontec Halcón 2.1, aeronave ligera deportiva 100 por ciento mexicana y el Proyecto Mantarraya, prototipo de auto volador y dron tripulado creado por estudiantes mexicanos.

Lee también:

Para este encuentro se registraron 3 mil 763 proyectos en 13 categorías que incluyen patentes, diseño industrial, semiconductores, salud, energías limpias y tecnología vinculada a la música, entre otras. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgará 250 mil pesos a cada primer lugar.

Concluye InnovaFest LATAM impulsa Mentes en Acción; destacan proyectos mexicanos de alta tecnología. Foto: Especial.
Concluye InnovaFest LATAM impulsa Mentes en Acción; destacan proyectos mexicanos de alta tecnología. Foto: Especial.

Al cierre de la jornada de Ciencia y Tecnología acudió la gobernadora Margarita González Saravia y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, y presenciaron la tercer edición de Mentes en Acción – Hecho en México, un espacio orientado a vincular emprendedores e inventores con líderes del ecosistema financiero y empresarial. Participaron Pepe Aguilar, Deborah Dana, Rodrigo Herrera, Norma Alicia Rosas y Rodrigo Velasco.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]