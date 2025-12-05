Cuernavaca, Mor.- En el segundo día del InnovaFest LATAM 2025 se presentó la tercera edición de Hecho en México-Mentes en Acción con especialistas que aportaron visión estratégica y experiencia empresarial, entre ellos Pepe Aguilar, artista, empresario y CEO de Equinoccio Récord; Rodrigo Herrera, presidente de Genoma Lab y Deborah Dana, directora general de Etsy México y fundadora de Canasta Rosa.

El encuentro, presidido por el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon, conoció ocho proyectos innovadores provenientes de México, Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú.

Concluye InnovaFest LATAM impulsa Mentes en Acción; destacan proyectos mexicanos de alta tecnología. Foto: Especial.

Entre los desarrollos que destacaron se encuentran Olinia, mini vehículos eléctricos mexicanos de bajo costo para transporte público y privado; Taruk, primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México; Horizontec Halcón 2.1, aeronave ligera deportiva 100 por ciento mexicana y el Proyecto Mantarraya, prototipo de auto volador y dron tripulado creado por estudiantes mexicanos.

Para este encuentro se registraron 3 mil 763 proyectos en 13 categorías que incluyen patentes, diseño industrial, semiconductores, salud, energías limpias y tecnología vinculada a la música, entre otras. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgará 250 mil pesos a cada primer lugar.

Al cierre de la jornada de Ciencia y Tecnología acudió la gobernadora Margarita González Saravia y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, y presenciaron la tercer edición de Mentes en Acción – Hecho en México, un espacio orientado a vincular emprendedores e inventores con líderes del ecosistema financiero y empresarial. Participaron Pepe Aguilar, Deborah Dana, Rodrigo Herrera, Norma Alicia Rosas y Rodrigo Velasco.

