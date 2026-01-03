Culiacán. - En los primeros dos esculques del nuevo año, en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado y custodios volvieron a asegurar más teléfonos celulares, cargadores, memorias y artefactos punzocortantes de fabricación casera.

Solo el día último del pasado mes de diciembre, en las inspecciones a este mismo centro de reclusión se localizaron cinco celulares, una bolsa con yerba verde con las características de la marihuana, tres chips de Telcel y cuatro latas de cerveza llena.

En una primera supervisión en varios de los módulos de este reclusorio solo se encontró un teléfono celular, un cargador y un cable USB, la revisión se concluyó sin incidentes y se llevó a cabo con respeto a los derechos humanos de los internos.

La inspección a este centro penitenciario se volvió a repetir horas después, como parte de un programa preventivo. En esta nueva visita se encontraron siete celulares, igual número de cargadores para estos equipos móviles, 17 puntas, una memoria USB y tres destroncadoras de marihuana.

Las autoridades anunciaron que se va a continuar con estas prácticas sorpresivas en todos los centros penitenciarios del estado, como parte de una estrategia para limpiarlos de artículos ilícitos y contribuir a las investigaciones que se abren sobre estos nuevos hallazgos.

