Durango.— La Fiscalía General del Estado de Durango informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Pedro Isidro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer de 50 años, ocurrido en el municipio de Tamazula. Se trata del primer caso de este tipo ocurrido este año en la entidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde del 1 enero, personal de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazula recibió el reporte del ingreso de una mujer con múltiples heridas producidas por arma blanca al Hospital Integral de la localidad de El Durazno.

La víctima, Ester Vargas, presentaba diversas lesiones por arma blanca en el cuerpo, presuntamente ocasionadas por su esposo José Pedro Isidro “N”.

Ante la gravedad de las heridas, se solicitó el apoyo aéreo para su traslado a Tamazula; sin embargo, ese mismo día, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión, la cual fue debidamente ejecutada en una de las calles de Tamazula, por lo que el hoy detenido fue trasladado e internado en el Centro de Readaptación Social número 1 de Durango, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación y que el juez resuelva sobre la solicitud de vinculación a proceso.