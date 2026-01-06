Cuernavaca, Mor.- En mayo pasado, Roberto consumía bebidas alcohólicas en su casa del municipio de Yautepec cuando abrió una discusión con su pareja. De las palabras, Roberto pasó a los golpes en contra de la joven y la llevó a un sembradío, la despojó de sus ropas y continuó la agresión hasta provocarle lesiones de gravedad con una botella de vidrio.

Ese mismo día, la víctima logró huir de su agresor, fue auxiliada por vecinos y trasladada a un hospital para recibir atención médica, así, una vez restablecida, denunció los hechos.

En juicio quedó demostrada su responsabilidad en la agresión física contra su pareja, mediante las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Regional Oriente, a través del agente del Ministerio Público (MP).

Así, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos obtuvo una sentencia de 26 años, ocho meses y 20 días de prisión en contra de Roberto “N”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En este contexto, el Fiscal general Fernando Blumenkron fijó como prioridad para este año atender los delitos de violencia familiar porque el año pasado se integraron más de 6 mil 500 carpetas por delitos contra mujeres, de las cuales, más del 72 por ciento son por el delito de violencia familiar.

Blumenkron afirmó que estos casos no pueden tratarse como hechos aislados, porque la violencia familiar suele ser el primer eslabón de una cadena que puede escalar a delitos mucho más graves, como feminicidio, abuso sexual o lesiones severas.

Por eso, dijo, deben atenderse de manera prioritaria y con respuestas más rápidas y efectivas.

El fiscal subrayó que enfrentar este fenómeno exige algo más que carpetas de investigación. Requiere una estrategia multifactorial, con la participación coordinada de instituciones de los tres niveles de gobierno, atención integral a las víctimas y acciones que corten la violencia antes de que escale.

