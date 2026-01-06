Oaxaca. – El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jesús Romero dio a conocer que hay 27 casos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el estado. Entre las familias que llevan mayor tiempo fuera de sus casas por la violencia son de Río Santiago, Santiago Textitlán, ubicado en la Sierra Sur.

En la conferencia de prensa de este lunes, Jesús Romero expuso que se mantiene diálogo constante con las familias desplazadas de Río Santiago y que hay intereses políticos y particulares sobre el señalamiento de falta de apoyo.

Y es que, a finales de diciembre del 2025, circularon videos y fotografías sobre las condiciones que atraviesan las familias, entre ellos, personas de edad adulta, niñeces, mujeres y familias completas que permanecen en un terreno baldío bajo casas de campañas y lonas, en condiciones no dignas.

Lee también Familias de Río Santiago piden apoyo para viviendas, a 5 años de ser desplazados en la Sierra Sur de Oaxaca

El titular de la secretaría explicó que se mantienen activas las mesas de diálogo con las autoridades de la cabecera municipal de Textitlán, quienes analizan si el predio donado por un particular podrá ser usado para la reubicación de las familias desplazadas, debido a que no aún no hay sido avalada por la asamblea comunitaria.

“Ahora, el otro problema es porque hay la intención de sancionar a quien les dio el predio para que las familias fueran reubicadas, sin embargo, estamos en plática con las autoridades para que sea respetado este espacio que se gestionó por parte de ellos y del ciudadano”, explicó.

En tanto que esto ocurra, afirmó que los apoyos a las familias han sido facilitados, “nosotros hemos apoyado, de materiales de construcción, apoyos alimentarios, algunos apoyos económicos. Evidentemente siempre hay quienes pretenden politizar por encima de la necesidad de la gente en estas situaciones”, insistió.

Lee también Llaman a descongelar ley a favor de desplazados

En caso de que sea respetada la donación, las familias estarán en condiciones de mecanismos de apoyo institucional, como la construcción de viviendas, mismas que han sido facilitadas a otras familias en condiciones de desplazados en la Mixteca, aunque no precisó de qué caso de desplazados.

Las familias de Río Santiago llevan más de cinco años desplazadas de su comunidad, en diciembre de 2020, hombres armados provenientes de la comunidad vecina de Santiago Xochiltepec irrumpieron en Río Santiago, abrieron fuego hacia el pueblo, lo que les obligó abandonar sus casas, para luego refugiarse en la cabecera municipal de Santiago Textitlán.

Las familias de Río Santiago siguen pidiendo apoyo institucional al igual que los desplazados de Tierra Blanca Copala, Juxtlahuaca; Buenavista, Yosondúa; Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, Atatlahuca, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL