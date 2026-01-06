Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Cinco adolescentes de 14 y 15 años entre el 3 y el 4 de enero pasado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos; la Comisión de Búsqueda de Jalisco hizo públicas las fichas de los menores este lunes y hoy la Fiscalía del estado confirmó que ya hay una denuncia y se abrió una por los hechos.

Ficha de búsqueda de Cristopher, desaparecido en Ixtlahuacán (06/01/2026). Foto: Especial
Los menores fueron identificados como Andy Castro Rodríguez, de 14 años; Luis Fernando González Ramírez, de 15 años; Alexander Ortega Vázquez, de 14 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años.

Ficha de búsqueda de Andy, desaparecido en Ixtlahuacán (06/01/2026). Foto: Especial
Según las fichas de búsqueda, Andy y Luis Fernando fueron vistos por última vez el día 3 de enero, mientras que Alexander, Aarón Maximiliano y Cristopher Abraham desaparecieron el 4 de enero; en los cinco casos se reportó que su última ubicación fue en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán, pero hasta ahora se desconoce si estaban juntos.

Ficha de búsqueda de Alexander, desaparecido en Ixtlahuacán (06/01/2026). Foto: Especial
Ha trascendido que al menos uno de ellos se encontraba bajo resguardo del estado en un , pero las autoridades no han confirmado esa información.

Ficha de búsqueda de Aarón, desaparecido en Ixtlahuacán (06/01/2026). Foto: Especial
Datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas indican que hasta el 30 de noviembre de 2025, en Jalisco se registraron las desapariciones de 16 mil 41 personas; de esos casos, 157 se reportaron en Ixtlahuacán de los Membrillos (142 hombres y 15 mujeres).

Ficha de búsqueda de Luis Fernando, desaparecido en Ixtlahuacán (06/01/2026). Foto: Especial
