La alcaldía Cuauhtémoc informó que se registraron dos mujeres heridas por arma de fuego en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, colonia Morelos.

Señaló que fueron atendidas por elementos de Protección Civil de la demarcación.

Dos mujeres heridas de arma de fuego en la alcaldía Cuauhtémoc (05/01/2026). Foto: Especial

En una publicación, la alcaldía detalló que las lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica especializada.

Refirió que las investigaciones del hecho estarán a cargo de las autoridades correspondientes.

