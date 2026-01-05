Más Información
La alcaldía Cuauhtémoc informó que se registraron dos mujeres heridas por arma de fuego en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, colonia Morelos.
Señaló que fueron atendidas por elementos de Protección Civil de la demarcación.
Dos mujeres heridas de arma de fuego en la alcaldía Cuauhtémoc (05/01/2026). Foto: Especial
En una publicación, la alcaldía detalló que las lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica especializada.
Refirió que las investigaciones del hecho estarán a cargo de las autoridades correspondientes.
