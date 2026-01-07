Más Información

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Cuernavaca, Mor.- El Gobierno de Morelos anunció que la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, aprobada por el Congreso de Morelos en noviembre de 2025, no se impondrá. Tras reuniones directas con el sector , el Ejecutivo confirmó un ajuste mínimo y estratégico al artículo octavo transitorio para evitar interpretaciones erróneas y cerrar la puerta a la confrontación.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, informó que el acuerdo estableció que la transición del modelo hombre-camión a empresa-camión será voluntaria y gradual, no obligatoria. Empero, subrayó, el proyecto de modernización está vigente.

García Chávez sostuvo que la instrucción de la gobernadora es el consenso antes que la imposición, pero manteniendo el objetivo de un transporte público moderno, eficiente y seguro, con las personas usuarias como prioridad.

Lee también

El jefe de la Oficina de la Gubernatura afirmó que ambas partes coincidieron en que la movilidad no puede seguir anclada al pasado, y los ajustes afinan la norma sin desnaturalizarla y dan viabilidad jurídica y operativa al nuevo sistema.

El Ejecutivo anticipó una nueva reunión técnica la próxima semana y, con el reinicio de actividades del Congreso, solicitará las facilidades legislativas para cerrar el proceso sin ruido ni litigios.

El acuerdo con el sector de transportistas ocurre luego de que algunos liderazgos presentaron contra la ley, aunque el Poder Judicial Federal les negó la suspensión provisional pero los admitió a trámite.

Lee también

El líder de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes informó que una vez publicada la corrección en el artículo señalado en la Ley, se desistirán de los amparos.

El Artículo 73 establece que la concesión del servicio de transporte público colectivo en rutas, corredores o cuencas de servicio se otorgará exclusivamente a personas morales constituidas bajo el modelo de gestión de ruta-empresa, y que dichas concesiones se asignarán preferentemente a los actuales concesionarios, conforme a la normativa aplicable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]