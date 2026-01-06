Zacatecas.- Pese a que Zacatecas está considerado como un lugar de baja intensidad sísmica, la tarde de este martes 6 de enero, sorprendió a los habitantes de la capital con un sismo de magnitud 2.5 que no reporta daños.

De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 13:28 horas con un epicentro localizado a cuatro kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas, con latitud 22.79, longitud -102.61, a una profundidad de un kilómetro.

En las redes sociales varios ciudadanos que estaban en la zona céntrica de la ciudad, aseguraron que sí sintieron el movimiento y se alcanzaron a cimbrar algunos vidrios, incluso, algunas personas pensaron que se trataba de algún efecto por la explosión en una mina cercana a esa zona.

Sin embargo, también hubo algunos comentarios que el movimiento casi imperceptible se alcanzó a sentir en colonias ubicadas en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Ante este hecho, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó a través de sus redes sociales que se trató de “un sismo pequeño” de baja intensidad, pero para los habitantes puede generar “alguna angustia y preocupación porque no son comunes estos movimientos en Zacatecas.

Reportan sismo de 2.5 en Zacatecas (06/01/2026). Foto: Especial

Sin embargo, pidió a la población mantener la calma y dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil ya realiza recorridos en la capital de la entidad, en donde se sintió más el movimiento para verificar que no haya daños ni riesgos en esa zona.

El funcionario estatal recordó que, desde hace tiempo, en Zacatecas desde los límites con el estado de Durango hasta la zona centro de la entidad, se han registran algunos movimientos telúricos de baja intensidad, por ello, se trabaja con la Comisión Federal de Electricidad y la Universidad Autónoma de Zacatecas para realizar un estudio que indique cuáles son los factores que están generando estos movimientos en esta entidad.

El objetivo, dijo, es conocer la situación para poder identificar esos factores y tener una cultura de la prevención y así establecer protocolos de actuación que se trabajan también con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

