San Cristóbal de las Casas, Chis.- El grupo paramilitar Los diablos o Amigo Revolucionario No. 7, que nació en el municipio tzotzil de Pueblo Nuevo Solistahuacán, durante la administración de Enoch Díaz Pérez (2012-2015) extendió sus ramificaciones hacia Tapalapa, municipio gobernado por Guadalupe Gómez García de Morena, donde había establecido toque de queda y mantenían atemorizada a los habitantes.

La Fiscalía de Chiapas informó que entre julio y noviembre del 2025, sicarios del grupo paramilitar anunció a los habitantes de Tapalapa, a 40 kilómetros de Pueblo Nuevo Solistahuacán, que el líder de la organización armada, Enoch Díaz Pérez, tomaría el control del lugar, donde establecieron “toque de queda” y amenazaban a los habitantes.

Además, los sicarios de Amigo Revolucionario No. 7, mantenían intimidado al director de Seguridad Pública Municipal, Nehemías Jiménez y los policías, pero en algunas ocasiones llegaban en reuniones ciudadanas o encuentros, don se hacían trámites para proyectos productivos para los habitantes.

Lee también Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Enoch Díaz Pérez fue detenido la noche del lunes, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, acusado del delito de “atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, cometido en agravio de la seguridad pública del estado, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025, en el municipio de Tapalapa”, estableció la Fiscalía.

Durante los cuatro meses que el grupo paramilitar tomó el control de Tapalapa, lo hacía “amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al director de Seguridad (Pública) Municipal e interrumpiendo en reuniones ciudadanas y (donde se gestionaba) proyectos (productivos)”, explicó la Fiscalía.

El 25 de septiembre 2021 Enoch Díaz Pérez fue detenido por la emboscada donde perdieron la vida cinco militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros resultaros heridos, en el tramo carretero Avellano Buenavista-La Cumbre, que ocurrió el 5 de junio del 2021. Durante el proceso judicial Elsa Estrada Sánchez, sobreviviente de la agresión, testificó que Enoch y sus hermanos Samuel y David y Jordi, hijo de Enoch, fueron los que perpetraron el ataque armado.

Lee también Reyes Magos traen regalo a empresarios yucatecos; Canaco estima derrama económica de 777 mdp

Por estos hechos fue detenido y sentenciado a 110 años de prisión, pero el 15 de enero del 2025, Enoch obtuvo su libertad a través de un amparo directo, pero tenía restricciones de no realizar eventos políticos o actos de desestabilización en Pueblo Nuevo Solistahuacán, que alcanzó el rango de municipio en noviembre de 1992.

En 2008, Enoch y sus hermanos, Samuel y David fueron acusados de asesinar a tres agentes de la Policía Estatal, Natalio Velásquez Velásquez, Julio César Hernández Cundapí e Isidro Rodríguez Díaz, triple homicidio donde resultó herido el oficial Rodolfo Maldonado Gómez, pero fueron liberados durante el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Los hermanos Pérez Díaz y sus sicarios, fueron acusados, según el expediente penal 09/2015, de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa.

Lee también Asume nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Tabasco; Luis Andrés Gutiérrez rinde protesta

De haber violado a una joven, pero cuando fueron detenidos, miembros del grupo paramilitar los rescataron. En esa ocasión, la Fiscalía los identificó como miembros de la organización armada Los diablos o Amigo Revolucionario No. 7.

En el 2021, Enoch amenazó a agentes de la GN con hacerlos pedacitos, cuando en Pueblo Nuevo Solistahuacán fue detenido en estado de ebriedad conduciendo un vehículo en sentido contrario.

El exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahacán, que ha transitado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Poder Mover a Chiapas y Encuentro Solidario, fue detenido la noche del lunes, con su hermano Samuel, para ser trasladado hacia el municipio de Cintalapa, donde fue recluido en el penal de El Amate.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov