Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Mérida, Yucatán.– Al término de la celebración del se estima captar una de 777 millones de pesos, aseguró José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO Mérida).

Señaló que este incremento será impulsado por la actividad comercial, principalmente por las panaderías, debido a la venta de la tradicional Rosca de Reyes, así como de los negocios dedicados a la comercialización de juguetes y chocolates, que experimentan un aumento significativo en la demanda durante esta temporada.

“El Día de Reyes no solo es una tradición que fomenta la unión familiar, sino que también representa una oportunidad importante para el ”, mencionó Molina Casares.

“Por ello, las micro, pequeñas y medianas empresas se ven directamente beneficiadas, y esto tiene un efecto positivo en la economía de las familias yucatecas”, manifestó.

Además, las actividades culturales y conmemorativas por el aniversario de la ciudad de Mérida también contribuyen a dinamizar el consumo en los sectores de comercio, servicios y .

“Estas celebraciones atraen tanto a locales como a visitantes, generando un mayor movimiento económico en plazas comerciales, restaurantes, mercados y centros turísticos”, manifestó.

Venta de rosca en tiendas comerciales (06/01/2026). Foto: Especial
Venta de rosca en tiendas comerciales (06/01/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la CANACO Mérida, las temporadas festivas como esta refuerzan la importancia del comercio formal, promoviendo empleos temporales, oportunidades de venta adicionales y fortaleciendo la economía local.

“El sector comercial espera que esta derrama se traduzca en un crecimiento sostenido en distintas áreas, desde el comercio minorista hasta el sector turístico, reafirmando el impacto positivo que las festividades tradicionales tienen en la economía regional”, afirmó Molina Casares.

