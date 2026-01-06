Mérida, Yucatán.– Al término de la celebración del Día de Reyes se estima captar una derrama económica de 777 millones de pesos, aseguró José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO Mérida).

Señaló que este incremento será impulsado por la actividad comercial, principalmente por las panaderías, debido a la venta de la tradicional Rosca de Reyes, así como de los negocios dedicados a la comercialización de juguetes y chocolates, que experimentan un aumento significativo en la demanda durante esta temporada.

“El Día de Reyes no solo es una tradición que fomenta la unión familiar, sino que también representa una oportunidad importante para el comercio local”, mencionó Molina Casares.

“Por ello, las micro, pequeñas y medianas empresas se ven directamente beneficiadas, y esto tiene un efecto positivo en la economía de las familias yucatecas”, manifestó.

Además, las actividades culturales y conmemorativas por el aniversario de la ciudad de Mérida también contribuyen a dinamizar el consumo en los sectores de comercio, servicios y turismo.

“Estas celebraciones atraen tanto a locales como a visitantes, generando un mayor movimiento económico en plazas comerciales, restaurantes, mercados y centros turísticos”, manifestó.

De acuerdo con la CANACO Mérida, las temporadas festivas como esta refuerzan la importancia del comercio formal, promoviendo empleos temporales, oportunidades de venta adicionales y fortaleciendo la economía local.

“El sector comercial espera que esta derrama se traduzca en un crecimiento sostenido en distintas áreas, desde el comercio minorista hasta el sector turístico, reafirmando el impacto positivo que las festividades tradicionales tienen en la economía regional”, afirmó Molina Casares.

