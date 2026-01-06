Más Información

Ciudad Victoria. - En la panadería del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria incrementaron sus jornadas de trabajo en los últimos tres días, debido a que a la par de las cientos de piezas que elaboran diariamente también hacen para vender a la población en general.

Esta actividad se realiza en el marco del Día de Reyes, por parte de personas privadas de la libertad (PPLs) y pueden ser adquiridas por los ciudadanos en la tienda ubicada al exterior del centro penitenciario.

Uno de los internos, Eduardo, mencionó que lleva más de un año desempeñándose en la panadería.

Relató que la elaboración de las roscas se realiza a la par de las más de 800 piezas que diariamente producen para el desayuno de la población penitenciaria, por lo que las jornadas en los últimos tres días han iniciado desde las 04:00 horas.

La elaboración de las roscas se realiza a la par de las más de 800 piezas que diariamente producen. Foto: Especial
Explicó que, en esta ocasión, además de las roscas regulares se elaboran algunas piezas rellenas, con crema lechera, cajeta, chocolate, entre otros ingredientes.

“Este proceso artesanal inicia con el batido manual de la masa, el cual dura unos 25 minutos por cada 12 kilogramos y se deja reposar por alrededor de 40 minutos; después se prepara el acitrón, la fruta, las pastas y el membrillo, una vez colocados los elementos y cuando la masa alcanza el peso y tamaño previstos, se hornean por aproximadamente media hora", expresó.

Para Eduardo, este 2026 es la segunda ocasión participando en la elaboración de este pan tradicional, ya que contaba con un conocimiento previo a su ingreso y que ha perfeccionado gracias a las oportunidades brindadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

‘’Sí sabía, y pues aquí también me dieron cursos por parte del ITACE", comentó.

Funcionarios estatales explicaron que, con la adquisición de las roscas de reyes, se apoya a la economía familiar y reinserción social de las personas que se encuentran en este proceso, el cual tiene entre sus ejes fundamentales la capacitación e integración al mercado laboral.

