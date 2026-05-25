La historia de amor entre Harry Styles y Zoë Kravitz estaría a punto de escribir un nuevo capítulo; y es que, medios internacionales aseguran que la pareja llegará al altar a finales de este mismo año.

De acuerdo con información publicada por Page Six, el cantante y la actriz se encuentran en plenos preparativos de su boda y, aunque los detalles se mantienen en secreto, una persona cercana a los famosos adelantó que se llevará a cabo en Reino Unido y durante la temporada navideña.

La misma fuente aseguró que la ceremonia será muy íntima y la lista de invitados será integrada únicamente por familiares y amigos cercanos.

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El exOne Direction y la hija de Lenny Kravitz iniciaron su relación hace menos de un año; sin embargo, el amor les ha pegado fuerte pues los rumores de su unión cada vez cobran más fuerza.

Fueron vistos por primera vez en agosto del 2025 en Roma, donde llamaron la atención por su evidente cercanía. Desde entonces la prensa los ha captado compartiendo momentos juntos en Nueva York, Los Ángeles, Londres y, más recientemente, Ámsterdam, ciudad en la que Styles arrancó su gira mundial.

Las versiones sobre su compromiso comenzaron a circular en abril pasado, cuando Zoë fue vista en la capital británica luciendo un enorme anillo de diamantes.

Para Kravitz, este sería su segundo matrimonio. La actriz estuvo casada con Karl Glusman y posteriormente se comprometió con Channing Tatum, pero el romance terminó en 2024.

En el caso de Styles, esta sería su primer boda, luego de años de romances mediáticos con figuras como Taylor Swift, Kendall Jenner y Olivia Wilde.

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