En los últimos días, la relación entre Zoë Kravitz y Harry Styles se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que distintos reportes alimentaran rumores sobre un posible compromiso entre ambos.

Es por esto que la confirmación de que la actriz sería una de las asistentes a la Met Gala de este año generó grandes expectativas. Y es que, se esperaba que la noche más importante de la moda en se convirtiera el escenario donde la pareja oficializará su romance frente a las cámaras.

Sin embargo, eso no ocurrió.

Zoe Kravitz en la "alfombra blanca" de la Met Gala, inspirada en el arte de Vincent van Gogh. Foto: Evan Agostini / AP

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Zoë Kravitz sí llegó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero lo hizo sin Styles y sin el enorme anillo que, en los últimos días, ha disparado las versiones de una próxima boda.

La hija de Lenny Kravitz desfiló por la alfombra en un espectacular vestido de encaje negro de la firma Yves Sanit Laurent, una pieza que parecía estar hecha a medida y que rápidamente destacó entre los looks de la noche.

Incluso, posó para la prensa al lado de Anthony Vaccarello, diseñador y director creativo de la marca. Pero de el intérprete de "American Girls", ni sus luces.

Esta no es la primera vez que la actriz participa en la Met Gala, debutó en este evento en 2008, con tan solo 19 años.

Hasta ahora, ninguno de los artistas ha confirmado públicamente la relación ni los rumores sobre una posible boda; pero sus apariciones públicas continúan alimentando las expectativas de los fans y los medios.

Zoë Kravitz posa junto al diseñador Anthony Vaccarello. Foto: Mike Coppola / AFP

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