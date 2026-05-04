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Mientras las escalinatas del Metropolitan Museum of Art están a punto de llenarse de celebridades, diseñadores y extravagantes apuestas de moda, varias de las figuras más esperadas decidieron quedarse fuera de la .

La lista de ausencias sorprendió especialmente porque incluye a algunas de las celebridades que más conversación generan cada año, incluyendo el de Zendaya, quien se ha coronado como una de las reinas de este evento.

De acuerdo con diversos medios internacionales, aunque la protagonista de "Euphoria" decidió declinar la invitación por agotamiento; y es que, en los últimos meses tuvo una intensa actividad laboral con la promoción de "El Drama" y la tercer temporada de la serie.

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Otra de las ausencias que más ruido hicieron fue la de Meryl Streep. Aunque con el estreno de “El diablo viste a la moda 2” se dijo que la actriz estaba más que confirmada para la gala, su equipo negó esta información. Según su representante, la gala “nunca ha sido lo suyo”, pese a que ha recibido invitaciones durante años.

A ellas se suman nombres como Bella Hadid, quien tampoco aceptó la invitación de Anna Wintour.

Rumores aseguran que las bajas de último momento están relacionadas con por el respaldo financiero de Jeff Bezos y Lauren Sánchez al evento. Ya que el empresario ha sido sumamente criticado por su apoyo al presidente Trump.

También trascendió que Priyanka Chopra Jonas no pudo asistir debido a compromisos laborales, mientras que Sadie Sink permanece en Londres por funciones teatrales programadas para la misma fecha de la gala.

Pese a las bajas, la Met Gala 2026 mantiene una lista de repleta de estrellas. Esta edición gira alrededor de la exposición “Costume Art”, presentada por el Costume Institute del museo neoyorquino.

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