Día de Reyes 2026: rosca de Costco arrebata los mejores memes este 6 de enero

Este 6 de enero se celebra el , una de las tradiciones cristianas que más felices hace a los niños, ya que los Reyes Magos traen consigo los regalos que los pequeños esperan tener una vez que despierten por la mañana.

No obstante, esta fecha también está marcada por la rosca del Costco, la cual ha sido tema de conversación en redes sociales.

Desde tempranas horas, las redes sociales se inundaron de memes, bromas y comentarios que convirtieron a este popular producto en tendencia, arrebatándole reflectores a la celebración y desatando risas entre usuarios que compartieron su ingenio para retratar la fiebre por conseguirla.

Los mejores memes del Día de Reyes 2026

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones para rendir tributo al día.

Algunos usuarios bromearon con el costo de la rosca.

Foto: X
Foto: X

Otros más consideran que los revendedores de rosca ya no están tan felices de consumirla a diario.

Foto: X
Foto: X

Pese a la situación global, algunos no pierden de vista la venta del famoso pan.

Foto: X
Foto: X

Asimismo, un sector del público considera que las roscas del Costco deja sin ventas a otras empresas.

Foto: X
Foto: X

