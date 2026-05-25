El 70% de los vecinos de Milpa Alta quiere el Cablebús, aseguró el alcalde Octavio Rivero.

Tras comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el edil morenista detalló que se han hecho sondeos y encuestas en donde la mayor parte de los vecinos están a favor del transporte elevado.

“Se van a consultar los pueblos en donde van a estar las estaciones. El caso San Francisco Tecoxpa ya se consultó y ya la gente dijo que sí. En próximas fechas viene la Asamblea ejidal de Tecómitl, que han ido avanzando con muchas cosas, y pues la mayoría de la población está a favor del Cablebús. Falta Villa Milpa Alta que todavía no se inician los procesos porque vamos por partes, pero yo me atrevo a decirte que, a partir de los sondeos con la gente y encuestas que se han hecho, el 70% de la gente en Milpa Alta quiere el Cablebús”, destacó.

La Línea 6 del Cablebús iría del Metro Tláhuac a Villa Milpa Alta.

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Cuestionado sobre los preparativos de la alcaldía rumbo al Mundial, Octavio Rivero detalló que cuentan con 21 rutas turísticas; además, van a inaugurar el Museo de la Cocina Viva de Milpa Alta. Asimismo, indicó que están terminando de remodelar el Museo Regional, y también abrirán una terraza turística en el edificio de la alcaldía.

“El estadio que va a albergar los partidos pues no está tan lejos de Milpa Alta, como en otras ocasiones venir al centro de la Ciudad e ir hasta allá pues es más lejos, ahora nos queda más cerquita, se encuentra en Coyoacán, ahí en Huipulco, y prácticamente son 40 minutos a Milpa Alta”, comentó.

Durante su comparecencia, el alcalde de Milpa Alta destacó que la percepción de inseguridad se ha reducido en 18%, “siendo una de las mejores posicionadas en la Ciudad de México, esto empieza a generar mayor confianza en la población”.

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Presumió que se adquirieron nuevas patrullas y motopatrullas; además se instalaron 450 cámaras de videovigilancia y 900 alarmas vecinales. “Se realizo la construcción de tres casetas de vigilancia en los ejidos de San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán y Santa Ana Tlacotenco, con la finalidad de salvaguardar nuestras tierras y la producción de nuestro campo”.

Asimismo, el edil expuso que gracias al programa Milpa Bache y Mega Milpa Bache se han atendido un acumulado de 13 mil 700 baches con cuatro mil 934 toneladas de asfalto y con una superficie cubierta de 41 mil 116 metros cuadrados, y “hoy se puede percibir la disminución considerable de los baches en nuestras vialidades”.

Además, añadió, se han reencarpetado siete carreteras inter poblacionales con una superficie de 49 mil 764 metros cuadrados de asfaltado en los poblados de la alcaldía, invirtiendo más de 31 millones de pesos en el 2025; “adicionalmente, se rehabilitaron banquetas y empedrados, con una inversión 8.5 millones de pesos. Para este ejercicio 2026 se están destinando más de 45 millones pesos”.

dmrr