El pasado 30 de diciembre, el Gobierno de Puebla dio a conocer que este 2026 Puebla Capital intentaría superar el Record Guinness a la rosca más grande del mundo. Este 5 de enero, se logró el cometido y en Menú te contamos los detalles.

Así es, como parte del cierre de las festividades “Vive el Invierno en Puebla Capital”, el Gobierno de Puebla tomó la iniciativa de una celebración histórica al elaborar una rosca monumental de seis kilómetros de longitud.

La partida de la rosca se llevó a cabo el domingo 4 de enero a las 17:00 hrs en el Zócalo de la ciudad, y se entendió hasta el boulevard Héroes del 5 de Mayo a través de la Avenida Reforma.

Este 5 de enero, el Gobierno de Puebla hizo público que “La meta se cumplió. Puebla capital logró escribir su nombre en el Guinness World Records con el título de la ‘línea de panes más larga del mundo’, con 19 mil 010 piezas que juntas formaron la rosca de Reyes de alrededor de 6 kilómetros”.

Las más de 19,000 piezas de pan, fueron elaboradas por panaderos locales cuyos hornos estuvieron en funcionamiento durante más de 72 horas para llegar a la meta.

¿Cuál era el récord anterior?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que México se hace presente en el libro de los Record Guinness con la “línea de panes más larga del mundo”. De hecho, desde el 2019, este título de ha disputado entre distintas ciudades de México.

2019 – Saltillo (2,065.43 m)

2020 - Tizimín (3,0009.65 m)

2024 – Mexicali (4,053 m)

2026 – Puebla (6,000 m)

Y antes del 2011, el título le pertenecía a Suiza por su línea de pan de cerca de 973 m de longitud, de acuerdo con datos compartidos por Guinness World Records.

