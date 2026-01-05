No hay nada más tradicional durante el Día de Reyes que comer una rosca en familia. Si bien existen muchas opciones de bebidas para acompañarla, como el chocolate o el café, degustarla con atole es una experiencia muy mexicana.

Si no sabes cómo prepararlo, hoy en Menú te compartimos una receta sencilla que se convertirá en tu favorita durante la temporada.

El atole es una bebida elaborada a base de maíz. Foto: Freepik

¿Qué es el atole de Reyes?

Durante el 6 de enero, e incluso desde semanas atrás, en las mesas de las familias mexicanas aparece la rosca de reyes.

De acuerdo con un artículo de la revista UNAM Global, este pan simboliza la búsqueda del Niño Jesús por los reyes magos dentro de la tradición católica. De hecho, su forma redonda representa las coronas que portaban Melchor, Gaspar y Baltasar.

Su origen se remonta a la antigua Roma, durante las fiestas dedicadas a Saturno. En dichas celebraciones se colocaba una moneda dentro de un dulce y quien la encontraba se convertía en rey por un día. Con el tiempo, esta tradición se adaptó al catolicismo y pasó por Francia y España antes de llegar a México.

Pero una rosca de reyes no estaría completa si su respectiva bebida como el chocolate caliente, café o un atole. Ya sea de fresa, chocolate, vainilla, nuez, avena o pinole, es la opción más acertada para entrar en calor mientras los niños esperan la llegada de los Reyes Magos.

Según el diccionario gastronómico Larousse Cocina, particularmente, el "atole de Reyes" se prepara en las comunidades totonacas de la costa norte de Veracruz. Pero además tiene un uso religioso, pues se ofrece como ofrenda a las parteras fallecidas.

Recuerda que, aunque el atole lleva ingredientes nutritivos como el maíz, se debe consumir con moderación. Foto: Pexels

Receta sencilla para hacer atole este Día de Reyes

Otra ventaja del "atole de Reyes" es que su receta es sencilla de seguir. A continuación, te la compartimos:

Ingredientes

4 tazas de leche

115 gramos de piloncillo

1 1/2 tazas de agua tibia

1/2 taza de masa de maíz nixtamalizado

2 ramitas de canela

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Procedimientos:

Coloca una olla a fuego medio bajo y agrega la leche, el piloncillo y las ramas de canela.

Calienta esta mezcla hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Luego retira las ramas de canela.

En un otro recipiente, mezcla agua tibia con masa de maíz nixtamalizado hasta que no queden grumos.

Incorpora la mezcla de masa a la olla con la leche, sin dejar de mover. En seguida, ve agregando la vainilla y una pizca de sal.

Cocina a fuego bajo por 5 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue a la olla. Revisa que todos los ingredientes queden bien integrados.

Continúa la cocción durante 25 a 30 minutos más, revolviendo con frecuencia hasta obtener una consistencia espesa, cremosa y aterciopelada.

Sirve caliente y disfruta con un trozo de rosca de reyes.

La receta del atole es una tradición mexicana. Foto: Freepik

