En snacks, cocteles, bebidas, y hasta postres; el pepino, de acuerdo con información compartida por Profeco, es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en todo el mundo.

Cada año, es común que algunos productos suban sus precios y hoy en Menú te compartimos el precio aproximado del pepino para este 2026, de acuerdo con la Revista del Consumidor de Profeco.

¿Cuánto cuesta el kilo de pepino en México, según Profeco?

En la primera edición del año de la Revista del Consumidor, Profeco compartió el precio aproximado del kilo de pepino en México. Los datos presentados provienen de la baso de datos Quién es Quién en los Precios.

Sin más, aquí te dejamos el precio en moneda nacional, por kilo, del pepino en algunas de las principales ciudades de México.

CDMX: mínimo $14.00, máximo $36.90, promedio $23.01

Monterrey: mínimo $15.00, máximo $34.90, promedio $26.14

Cancún: mínimo $19.80, máximo $36.95, promedio $25.45

Mérida: mínimo $15.00, máximo $36.95, promedio $23.08

Cuernavaca: mínimo $14.50, máximo $34.90, promedio $23.17

Guadalajara: mínimo $15.00, máximo $32.90, promedio $27.29

Chihuahua: mínimo $16.90, máximo $22.80, promedio $20.15

Oaxaca: mínimo $15.00, máximo $30.00, promedio $25.03

León: mínimo $15.00, máximo $28.00, promedio $22.94

¿Cómo se escoge el pepino en el mercado?

Y para que este 2026 hagas rendirte dinero, aquí te dejamos algunos tips para escoger el peino en el mercado y, aún mejor, para almacenarlo de la forma correcta, ¡así te durarán más!

Comprar pepino en el mercado

Elige los de piel verde oscuro: Observa que no tenga manchas amarillentas, que no estén magullados y que sean firmes al tacto.

Prefiere pepinos medianos: Los de tamaño grande suelen tener un sabor más amargo, una textura más blanda y semillas más duras.

Evita que tengan extremos resecos: Esto es una señal de que están duros y su sabor será amargo

Conservar el pepino por más tiempo

Sécalos muy bien antes de guardarlos: El exceso de agua en la superficie provoca que se descompongan más rápido. Una vez secos, envuélvelos en un paño de cocina limpio, una toalla de papel o colócalos en una bolsa de papel de estraza.

Guárdalos en el refrigerador: Se conservan mejor durante un periodo de tres a cinco días.

Almacénalos de forma correcta: Secos y envueltos, guárdalos en bolsas de plástico; deja una pequeña abertura para que circule aire y ponlos en la parte menos fría del refrigerador.

Evita que absorban otros olores: Si ya están cortados, envuélvelos bien con plástico antes de meterlos al refrigerador.

No los congeles: No toleran bien las temperaturas extremas. Al descongelarse, su textura se vuelve blanda y acuosa.

¡Listo! Ahora sabes cómo comprar pepino en el mercado y qué hacer para que duren más tiempo en el refrigerador.

