Seguir una dieta saludable y adecuada a las necesidades de cada persona con diabetes, es clave para el control del padecimiento. Parte del tratamiento incluye llevar un plan de alimentación que evite desajustes del azúcar en sangre y otros efectos.

Por ello, Menú te compartimos cuáles son las porciones recomendadas de cada uno de los grupos de alimentos.

Las frutas también forman parte de una dieta para personas con diabetes, siempre que se consuman en porciones adecuadas. Foto: Freepik

Leer también Cómo hacer costillas glaseadas fácil y rápido para la cena de Año Nuevo

¿Por qué es importante controlar las promociones de comida cuando se tiene diabetes?

Cuando un médico detecta diabetes o prediabetes, en la mayoría de los casos, se deriva al paciente con un dietista especializado, quien elabora un plan de alimentación acorde a sus necesidades.

La función de este tipo de planes, según explica el portal especializado Mayo Clinic, es controlar el nivel de azúcar en sangre o glucosa, así como el peso y los factores de riesgo de enfermedades cardíacas (entre ellos, la hipertensión y el colesterol).

En ese sentido, los planes alimenticios para personas con diabetes se basan en comidas saludables y horarios regulares, de tal modo que el cuerpo pueda utilizar mejor la insulina que produce o la que se obtiene mediante medicamentos. Además, el control de las porciones es un elemento fundamental.

Por lo general, la cantidad de comida que consumimos suele estar influenciada por lo que indican los empaques, las raciones de los restaurantes y las costumbres culturales o familiares, más que por las demandas del cuerpo.

Un artículo del Diabetes Care Community señala que, cuando una porción contiene más carbohidratos de los que el cuerpo puede procesar o más azucares y calorías, ocurre un desequilibrio en la absorción de la insulina y, en consecuencia, del peso.

Identificar las porciones saludables puede marcar un antes y un después en la salud de las personas con diabetes. Foto: Freepik

¿Qué porciones de alimentos son ideales para personas con diabetes?

Las porciones ideales para cada paciente responden a sus necesidades y a factores como el peso, el sexo y nivel de actividad física, por eso es necesario contar con el acompañamiento de un especialista en alimentación.

A manera de guía, estas son las cantidades que sitios como MedlinePlus, Mayo Clinic y la American Diabetes Association recomiendan al día:

Granos y almidones

1/3 de taza de arroz cocido

1 rebanada de pan integral

1/4 taza de pasta cocida

1/2 papa mediana

Frutas

1 manzana mediana

1 taza de fresas

1 plátano pequeño

2 cucharadas de frutos secos

Lácteos bajos en grasa y alternativas

1 taza de leche descremada o al 1%

3/4 de taza de yogur natural o sin azúcar

Proteínas o carnes magras

30 g de pescado, aves, carne magra o queso

1 huevo grande

2 cucharadas de mantequilla de maní

1/2 taza de garbanzos o frijoles negros cocidos

Importante: Las anteriores porciones no se deben consumir diario, sino que es posible combinar varios alimentos respetando esas cantidades para obtener una comida balanceada.

Otra manera es pesar las porciones de alimentos; sin embargo, cuando esto no es posible, existen alternativas prácticas como el "método del plato", recomendado por la Asociación Americana:

La mitad del plato con verduras sin almidón, como espinacas, zanahorias o tomates.

Una cuarta parte con proteína magra como atún, pollo o carne de cerdo baja en grasa.

El otro cuarto con carbohidratos, por ejemplo, arroz integral. O bien, con verduras con almidón como los guisantes.

Incluir pequeñas cantidades de grasas saludables, entre ellas, nueces o aguacate.

Para beber, agua, té o café sin azúcar.

Añadir una porción de fruta o lácteos.

El método del plato es una guía visual sencilla para equilibrar las comidas. Foto: Freepik

Controlar las porciones no solo facilita el manejo de la diabetes, sino que también contribuye a una relación más consciente con la comida y reforzar el tratamiento.

Leer también Cuánto cuesta comer en el restaurante de Niall Horan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters