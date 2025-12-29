¿Recuerdas cuando, en los días de 1D, Niall hablaba de la comida como una de sus pasiones? ¡Así es! Los fanfics y las inside jokes se hicieron canon. Y hoy en Menú te contamos todo lo que tienes que saber sobre el restaurante de Niall Horan. ¡Toma nota!

¿Niall Horan tiene un restaurante?

¡Sí! En colaboración con DeAndre Hopkins, Sean Mulholland, y Avery Johnson Jr, Niall Horan celebró la Navidad siendo dueño de un nuevo restaurante en Old Town Scottsdale, Arizona; 40 Love.

40 Love Scottsdale forma parte de 40 Love Group, marca reconocida por el bar deportivo homónimo ubicado en Los Ángeles. Sin embargo, y pese a que se trataba de todo un hotspot en el que ocasionalmente se reunían famosos como Justin Bieber y Shawn Mendes, este tuvo que cerrar sus puertas debiedo a la pandemia.

Leer también: Cómo recalentar comida en el microondas correctamente

En entrevista con Rolling Stone, Mulholland y Johnson Jr declararon que este nuevo 40 Love es un lugar cuyo concepto busca combinar un menú fine dining con una estética que evoca la experiencia de un country-club americano clásico.

¿Qué comer en el nuevo restaurante de Niall Horan?

La cocina de 40 Love, a cargo del famoso chef Ryan Pitt, se define por un menú en el que destacan las mezclas atrevidas y opciones saludables. Conformado por platillos americanos modernos, las técnicas francesas y el famoso washoku japonés (respeto por la naturaleza y los ingredientes, presentación estética, y balance) son también algunos de los principios que se hacen presentes en el menú de 40 Love.

A continuación, te compartimos algunas de las opciones del menú de 40 Love con precios en USD.

Entradas

Arancini Wagyu ($24)

Ensalada Love House ($16)

Tartar de res ($25)

Snacks

Waffle con caviar ($26)

Burrata ($19)

Plato principal

Pasta con langosta ($130 – entera)

Lubina chilena ($62)

Guarniciones

Espárragos asados ($14)

Brócoli salteado ($14)

Barra Cruda

Camarones gigantes rellenos (precio de mercado)

Ostras refrigeradas (precio de mercado)

Cangrelo real (precio de mercado)

Cortes

Filete Mignon ($59)

Ribeye Wagyu ($95)

Leer también: Qué hacer para que la ensalada de manzana no se ponga negra

Claro que la mixología tampoco se queda atrás, pues cuentan con múltiples cocteles de la casa como:

Golden Botanist ($20) - botanist gin, pera especiada St. George, dos toques de bitter de chocolate, agua tónica mediterránea de flor de saúco.

Midnight Magic ($19) - vodka grey goose, licor de flor de saúco, reducción de piña y lichi, zumo de limón, sake espumoso.

Love Potion No. 40 ($18) - tequila patrón blanco, sandía bush con chile serrano, ancho reyes verde, jugo de limón fresco, dos pizcas de salsa picante mexicana, reducción de jamaica.

Nebula Sour ($19) - nolets silver gin con flor de guisante de mariposa (infusión de la casa), velvet falernum, jarabe de té de mora y jazmín, jugo de lima fresco.

Y claro que también tienen postres como:

Cheesecake de chocolate blanco ($16)

Berries & Cream ($14)

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters