Esta mañana, los médicos residentes del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" iniciaron un paro activo de actividades no críticas, en protesta a la falta de respuesta a sus denuncias de acoso sexual laboral, hostigamiento, intimidación, abuso de autoridad y afectaciones al entorno formativo, por parte de autoridades institucionales vinculadas al director general, Adrián Chávez López, y el director médico, Víctor Olivar López.

Sin embargo, señalaron que continúan operando las áreas de urgencias, terapias intensivas, hospitalización y guardias para no afectar a los pacientes que lo requieran.

“Nuestra decisión responde a una situación institucional grave y sostenida que ha deteriorado profundamente el ambiente académico, laboral y asistencial dentro de nuestra sede formadora, afectando tanto la integridad de la comunidad médica en formación, como las condiciones necesarias para brindar una atención pediátrica segura, ética y de calidad”, señalaron en un oficio entregado el pasado 22 de mayo.

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Los médicos inconformes exigen la destitución inmediata de los directivos Chávez López y Olivar López, para que las investigaciones se realicen con imparcialidad, transparencia y un entorno libre de intimidación, represalias o interferencia institucional durante el proceso.

“Consideramos que la permanencia de ambas autoridades compromete la confianza de la comunidad médica, obstaculiza las garantías de seguridad para la persona denunciante, y perpetúa condiciones incompatibles con el ámbito académico y asistencial, digno y seguro”, afirmaron.

Los residentes del Hospital Infantil de México detallaron que presentaron denuncias ante el órgano interno de control del hospital, con el expediente de investigación 2026/SS/DE420, y ante la fiscalía de investigación de delitos sexuales, con número de carpeta CI-FIDS/FDS-8/UIFDS-8-03/00535/04-2026.

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“Hasta este momento no existen medidas efectivas imparciales, ni suficientes que garanticen condiciones mínimas de seguridad y protección para el personal médico residente”, denunciaron.

Piden el establecimiento de una mesa de diálogo integrada por representantes de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), la Facultad de Medicina de la UNAM, organismos de derechos humanos y una representación de los médicos residentes.

Así como la creación de una sociedad de residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, integrada únicamente por médicos residentes.

“Nuestra intención no es politizar la formación médica, sino exigir condiciones dignas, seguras y compatibles con los principios éticos, académicos y legales que rigen la atención en salud y la formación de especialistas en México”, señalaron.

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