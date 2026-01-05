La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que la llegada de los Tres Reyes Magos a la capital generará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos.

Esto representa un aumento del 5.3% en comparación del año anterior, cuando fue de 3 mil 937 millones de pesos.

El organismo indicó que este año Melchor, Gaspar y Baltazar consolidarán este temporada como una de las fechas comerciales más importantes.

Compras de Reyes Magos en la CDMX. Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

"El Día de Reyes no sólo es una fecha de gran arraigo cultural y familiar, sino también un pilar fundamental para el comercio de la capital, marcando un inicio de año dinámico para las ventas", dijo el presidente de la CanacoCDMX, Vicente Gutiérrez.

Detalló que en esta ocasión los niños optaron por solicitar a los reyes artículos como drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos, consolas, teléfonos y celulares.

Así como bicicletas, triciclos y scooters son opciones recurrentes para fomentar la actividad al aire libre, sets de construcción, muñecas, y peluches coleccionables se mantienen como regalos tradicionales.

Mientras que en 2025 lo más pedido por los pequeños fueron consolas de videojuegos, celulares, equipos de cómputo, bicicletas, triciclos, scooters, bicicletas eléctricas, muñecas, figuras de acción y pelotas.

La Canaco CDMX recomendó a los Reyes Magos anticipar sus compras y los invitó a que lo hagan en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y apoyar la economía local.

Gasto individual por niño será de 2 mil 508 pesos

La CanacoCDMX estimó que el gasto individual de los Tres Reyes Magos por cada niña o niño será de 2 mil 508 pesos.

Esto representa un aumento en el gasto individual de 14% respecto al 2025, cuando se estimó que se desembolsaron 2 mil 200 pesos por niña o niño.

Personas buscan regalos para el Día de Reyes. Foto: Archivo

Por estos gastos, el organismo prevé que este año se registre una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos.

