Un hombre perdió la vida tras un enfrentamiento con elementos de la (SSC), luego de que presuntamente agrediera a su pareja y que acudieron a atender un reporte de violencia familiar, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:15 horas del 5 de enero de 2026, cuando operadores del C2 Oriente recibieron una alerta por botón de auxilio, que señalaba una agresión dentro de un domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, en dicha colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 34 años de edad, quien denunció que su pareja llegó a su domicilio en estado etílico y la agredió físicamente. La víctima autorizó el ingreso de los policías al inmueble; sin embargo, al interior, el sujeto sacó un y realizó detonaciones en contra de los uniformados, por lo que se solicitó apoyo de un grupo especial.

Al sitio arribaron elementos del grupo especial, quienes junto con personal del sector realizaron la intervención táctica. Durante el despliegue, el agresor volvió a disparar, resultando un oficial lesionado por impacto de bala, lo que generó una intensa movilización policiaca y la solicitud inmediata de apoyo médico.

Minutos después, al ingresar a una de las habitaciones, los policías localizaron al hombre tendido en el piso, en posición lateral, con una herida de bala en la cabeza y una mancha hemática visible, así como un arma de fuego a un costado. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el masculino, de 43 años de edad, ya no contaba con signos vitales, quedando la etiología de la muerte por determinar.

El oficial lesionado fue diagnosticado con herida de arma de fuego en la clavícula izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como estable.

La zona fue asegurada y acordonada, mientras se dio parte al , quien ordenó la intervención de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y el procesamiento del lugar. En la habitación fueron asegurados el arma de fuego y cartuchos útiles como parte de la investigación.

