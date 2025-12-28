El policía segundo Román Martínez Estrada, que acudió al reporte de un robo en un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, murió esta noche, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

A través de su cuenta de X, el jefe de la Policía capitalina confirmó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado. Aseguró que no habrá impunidad en este asesinato, además de que se trabajará en coordinación entre las áreas de operación e inteligencia y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida. A sus familiares y amigos les expreso mi solidaridad y más sinceras condolencias; cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de nuestra institución @SSC_CDMX”, indicó.

La tarde de este domingo, policías de la Ciudad de México atendieron el reporte de robo a un casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, dejando como saldo un detenido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que dos elementos se movilizaron a una casa ubicada en la calle Lluvia, al cruce con avenida Paseo del Pedregal.

A sus familiares y amigos les… pic.twitter.com/KtGyVUGruq — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 29, 2025

Al llegar, los efectivos vieron a varios sujetos salir del lugar, y uno de ellos realizó disparos contra los oficiales, por lo que repelieron la agresión. Uno de los uniformados resultó herido en el enfrentamiento, así como uno de los sospechosos, quien fue aprehendido.

El resto de los presuntos ladrones escaparon en una camioneta color azul, de la cual perdieron el control y abandonaron, para luego robar otro auto y escapar, aseguró la SSC. Luego se localizó el auto en que escaparon, así como una caja fuerte, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

