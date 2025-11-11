Más Información

Tres hombres armados , ubicada dentro del centro comercial San Jerónimo, en la , la noche de este martes. Los delincuentes, que vestían sudaderas negras y portaban capuchas, amagaron a los empleados y rompieron las vitrinas para llevarse diversas piezas de oro.

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la noche, cuando los sujetos ingresaron al establecimiento y comenzaron a sustraer relojes, pulseras y cadenas. Durante el asalto, custodios de una empresa de traslado de valores que se encontraban en el lugar, dispararon en al menos tres ocasiones al techo del local con el objetivo de , sin que se registraran personas lesionadas.

Tras el intercambio, los asaltantes huyeron en dos motocicletas, las cuales fueron abandonadas a unas cuadras del centro comercial, de acuerdo con las primeras versiones recabadas en el sitio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron el incidente y enviaron apoyo de unidades al cruce de Periférico Sur y San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal, donde se confirmó el robo.

En el lugar, los policías entrevistaron a una empleada de la joyería, quien relató que los agresores actuaron en cuestión de segundos, rompiendo vitrinas y llevándose la mercancía antes de escapar.

Los uniformados orientaron al gerente del negocio a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que personal de la SSC ya analiza las cámaras de videovigilancia del centro comercial y de la zona para ubicar a los responsables.

Hasta el momento, no se reportan detenidos ni recuperaciones de lo robado. La autoridad ministerial realizará las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de los presuntos asaltantes y su posible ruta de escape.

dmrr/cr

