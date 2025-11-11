Policías de la Ciudad de México capturaron a un hombre acusado de haber robado una tienda de conveniencia en calles de Iztapalapa, y que estaría relacionado con otros cuatro robos similares.

La detención se realizó luego de que integrantes de la Policía Auxiliar recibieron la alerta por el robo en una tienda en la colonia Barrio San Lucas.

Al llegar al establecimiento, los uniformados hablaron con la mujer encargada, quien les refirió que instantes antes un hombre con un arma de fuego la amagó y le exigió el dinero del negocio.

Con la descripción del sospechoso, los policías implementaron una búsqueda en la que ubicaron a un sujeto que viajaba en un mototaxi y coincidía con la descripción del presunto ladrón.

El sospechoso bajó del transporte y trató de escapar a pie pero fue detenido metros adelante. Tras una revisión se le aseguró una réplica de arma de fuego.

La trabajadora de la tienda lo reconoció como quien la había asaltado, por lo que fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el sujeto de 18 años está probablemente relacionado con cuatro robos a tiendas de conveniencia en Iztapalapa.

