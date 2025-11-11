Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que en lo que va de esta administración, se han retirado poco más de 3 mil dispositivos que pudieran usarse para extorsionar en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que se han realizado cerca de 60 operativos para el retiro de dispositivos que pudieran usarse con este fin en centros penitenciarios.

“Se han retirado poco más de 3 mil dispositivos de comunicación en los centros penitenciarios, esto no sólo en los operativos sino también con los controles que se tienen de manera preventiva en las aduanas”, dijo.

Afirmó que se trabaja en distintas estrategias ante este delito; en primer lugar en materia de prevención con la gente; reforzamiento de aduanas para el ingreso a los centros penitenciarios; así como una estrategia permanente en coordinación con las fuerzas federales para la revisión de los centros penitenciarios para el retiro de dispositivos que pudieran usarse para este fin.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la SSC indicó que se tiene un grupo de trabajo con la federación para garantizar la inhibición de señal y que no haya extorsión que salga desde los penales de la CDMX.

“Estamos trabajando en coordinación para inhibir lo que salga de la ciudad hacia el resto del país -hay que recordar que somos uno de los sistemas penitenciarios más grandes del país- pero también trabajamos en coordinación para que la ciudad no reciba de otros centros penitenciarios”, dijo.

Afirmó que se trabaja al respecto con el objetivo de que en los próximos meses se tenga la inhibición absoluta de señales saliendo de estos centros.

