La alcaldía Álvaro Obregón informó que detuvo a un sujeto por y daño patrimonial contra un establecimiento comercial ubicado en la colonia Olivar del Conde Segunda Sección.

A este hombre se le relaciona con otros .

En un comunicado, señaló que los hechos ocurrieron luego de que un comerciante solicitara apoyo policial debido a que el sujeto, identificado como David Andrés “N”, de 33 años, lo amenazara con un arma de fuego para exigirle dinero en efectivo y depósitos.

Detienen a hombre por delitos contra comercios en la Álvaro Obregón (04/12/2025). Foto: Especial
Indicó que al arribar al lugar, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes aseguraron una réplica de , así como 700 pesos que habría despojado a la parte afectada.

El sujeto fue detenido y trasladado a la agencia del Ministerio Público AO-2, donde se determinará su situación jurídica.

La demarcación explicó que al presunto delincuente se le relaciona con otros delitos patrimoniales en contra de establecimientos comerciales, lo que deberá ser investigado por las autoridades ministeriales.

