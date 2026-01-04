Más Información
Para este 2026, los trámites en el Registro Civil tendrán los siguientes costos:
De acuerdo con el Código Fiscal, la celebración de matrimonios en los juzgados del Registro Civil tendrá un costo de mil 652 pesos.
Los matrimonios a domicilio valdrán tres mil 319 pesos; mientras que las uniones civiles fuera de circunscripción tendrán un costo de 10 mil 153 pesos.
El cambio de régimen patrimonial en el matrimonio estará en tres mil 319 pesos. A su vez, los divorcios tendrán un costo de mil 652 pesos.
En tanto, el registro de nacimientos en domicilios valdrá 512 pesos, y el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica costará 329 pesos.
Una acta de defunción tendrá un costo de 328 pesos, según el Código Fiscal.
