Para este 2026, los trámites en el Registro Civil tendrán los siguientes costos:

De acuerdo con el Código Fiscal, la celebración de matrimonios en los juzgados del Registro Civil tendrá un costo de mil 652 pesos.

Los matrimonios a domicilio valdrán tres mil 319 pesos; mientras que las uniones civiles fuera de circunscripción tendrán un costo de 10 mil 153 pesos.

Lee también México registra avance desigual en su desarrollo digital; centro y norte del país lideran

El cambio de régimen patrimonial en el matrimonio estará en tres mil 319 pesos. A su vez, los divorcios tendrán un costo de mil 652 pesos.

En tanto, el registro de nacimientos en domicilios valdrá 512 pesos, y el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica costará 329 pesos.

Una acta de defunción tendrá un costo de 328 pesos, según el Código Fiscal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL