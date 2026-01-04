Más Información

EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

OEA convoca sesión extraordinaria tras captura de Maduro por EU; operación militar provoca inquietud en América Latina

Para este 2026, los trámites en el tendrán los siguientes costos:

De acuerdo con el Código Fiscal, la celebración de matrimonios en los juzgados del Registro Civil tendrá un costo de mil 652 pesos.

Los matrimonios a domicilio valdrán tres mil 319 pesos; mientras que las uniones civiles fuera de circunscripción tendrán un costo de 10 mil 153 pesos.

El cambio de régimen patrimonial en el matrimonio estará en tres mil 319 pesos. A su vez, los divorcios tendrán un costo de mil 652 pesos.

En tanto, el registro de nacimientos en domicilios valdrá 512 pesos, y el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica costará 329 pesos.

Una acta de defunción tendrá un costo de 328 pesos, según el Código Fiscal.

